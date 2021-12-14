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Источник: Эвертон и один итальянский клуб сделали предложение по Миколенко

Премьер-лига
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(1 голосов)

Однако договоренности еще не достигнуты

Источник: Эвертон и один итальянский клуб сделали предложение по Миколенко

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко в ближайшее время может перебраться в один из европейских клубов.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на свои источники, предложения по игроку сделали английский "Эвертон" и один неназванный итальянский клуб.

При этом отмечается, ни с одним из этих клубов пока что договоренность не достигнута.

Особенно это касается "Эвертона", где в ближайшее время якобы ожидают уход главного тренера Рафаэля Бенитеса и как итог – разрешения ситуации с Люкой Динем. Ранее француз был исключен из заявки команды так как был недоволен слишком оборонительной ролью и может покинуть "Эвертон" зимой. В клубе отмечают серьезные разногласия между ним и Бенитесом.

Ранее была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", который возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 17:56
Та в Евертон він йде, вже в кожному селі знають. Тільки "Футболи" ще на тормозі.
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 17:50
только не к Шеве в это болото --не спеши
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pyvovarchyk (Львів)
14.12.2021 в 17:41
Оце діловий підхід, знають, що в ДК факс поламаний, послали поштового голуба в перший же день міжсезоння.
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