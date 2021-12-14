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Источник: Эвертон и один итальянский клуб сделали предложение по Миколенко
Однако договоренности еще не достигнуты
Скриншот: Бомбардир
Как уже сообщалось ранее, левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко в ближайшее время
Как сообщает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на свои источники, предложения по игроку сделали английский "Эвертон" и один неназванный итальянский клуб.
При этом отмечается, ни с одним из этих клубов пока что договоренность не достигнута.
Особенно это касается "Эвертона", где в ближайшее время якобы ожидают уход главного тренера Рафаэля Бенитеса и как итог – разрешения ситуации с Люкой Динем. Ранее француз был исключен из заявки команды так как был недоволен слишком оборонительной ролью и может покинуть "Эвертон" зимой. В клубе отмечают серьезные разногласия между ним и Бенитесом.
Ранее была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", который возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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