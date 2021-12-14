Авагимян переходит в Александрию. Черноморец не будет платить игроку зарплату за последние 3 месяца

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересных условиях перехода хавбека "Черноморца" Артура Авагимяна в "Александрию" .

"Уже, наверное, все знают, что Авагимян переходит в "Александрию".

"Александрия" заплатила за сделку реальные, живые деньги с пятью нулями в валюте. При этом, клубы между собой договорились, что "Черноморец" за последние три месяца в Одессе зарплату игроку не заплатит.

То есть, расчёт такой - мы тебя отпустили в хорошую команду на хорошую зарплату, но договорились так, что мы тебе за последние три месяца платить не будем.

А если учесть, что Авагимян пришел в "Черноморец" в период карантина и подписал письмо, что он отказывается от зарплаты в этот неигровой период, то получается, что он вообще фактически "играл за еду" в Одессе.

Факт в том, что Авагимян, как лучший игрок "Черноморца" осенней части сезона, является последним активом президента клуба Климова, за который можно было выручить какие-то живые деньги. И продажа Авагимяна еще раз подтверждает тот факт, что "Черноморец" в ближайшее время будет продан" – сказал Спиваковский.