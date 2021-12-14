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Авагимян переходит в Александрию. Черноморец не будет платить игроку зарплату за последние 3 месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок якобы также не будет иметь претензий

Авагимян переходит в Александрию. Черноморец не будет платить игроку зарплату за последние 3 месяца

Новина українською

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересных условиях перехода хавбека "Черноморца" Артура Авагимяна в "Александрию".

"Уже, наверное, все знают, что Авагимян переходит в "Александрию".

"Александрия" заплатила за сделку реальные, живые деньги с пятью нулями в валюте. При этом, клубы между собой договорились, что "Черноморец" за последние три месяца в Одессе зарплату игроку не заплатит.

То есть, расчёт такой - мы тебя отпустили в хорошую команду на хорошую зарплату, но договорились так, что мы тебе за последние три месяца платить не будем.

А если учесть, что Авагимян пришел в "Черноморец" в период карантина и подписал письмо, что он отказывается от зарплаты в этот неигровой период, то получается, что он вообще фактически "играл за еду" в Одессе.

Факт в том, что Авагимян, как лучший игрок "Черноморца" осенней части сезона, является последним активом президента клуба Климова, за который можно было выручить какие-то живые деньги. И продажа Авагимяна еще раз подтверждает тот факт, что "Черноморец" в ближайшее время будет продан" – сказал Спиваковский.

Ранее сообщалось, что за 24-летнего игрока "горожане" заплатят 100-200 тысяч долларов, а сам Авагимян подпишет долгосрочный контракт.

Авагимян выступает за "Черноморец" с февраля 2020 года, а его контракт рассчитан до конца поточного сезона. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 5 голов и сделал два ассиста.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 17:48
ЧО Клима такие мелочные пацан вывел команду в УПЛ --честно играл и тут хотят надуть --заплатите ему всё что положенно а то подавитесь этими деньгами --не позортесь
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