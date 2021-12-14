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В случае продажи Миколенко Динамо досрочно вернет из аренды Дубинчака

Премьер-лига
(2 голосов)

У киевлян есть на примете замена Виталию

В случае продажи Миколенко Динамо досрочно вернет из аренды Дубинчака

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Киевское "Динамо" ведет переговоры с английским "Эвертоном" о трансфере левого защитника киевлян Виталия Миколенко.

Как сообщает ТК "Футбол", переговоры находятся на продвинутой стадии.

При этом, по информации источника, если трансфер Миколенко все-таки состоится, киевляне на место левого защитника досрочно вернут из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака.

Напомним, что аренда Дубинчака рассчитана до конца сезона. Он сыграл за "Днепр-1" в нынешнем сезоне 18 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) СК Днепр-1 Виталий Миколенко Владислав Дубинчак
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Источник:
ТК Футбол

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