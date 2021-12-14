В случае продажи Миколенко Динамо досрочно вернет из аренды Дубинчака

Киевское " Динамо " ведет переговоры с английским "Эвертоном" о трансфере левого защитника киевлян Виталия Миколенко.

Как сообщает ТК "Футбол", переговоры находятся на продвинутой стадии.

При этом, по информации источника, если трансфер Миколенко все-таки состоится, киевляне на место левого защитника досрочно вернут из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака.

Напомним, что аренда Дубинчака рассчитана до конца сезона. Он сыграл за "Днепр-1" в нынешнем сезоне 18 матчей, в которых забил 2 гола.