"Спорт и политика - разные вещи", "кто похоронил Александрию, поймут, что ошибались". Интервью Сергея Гриня

Первая часть сезона УПЛ завершена. Сейчас футболисты получили три-четыре недели отпуска, и уже в начале января будут готовиться к весеннему этапу соревнования. Мы пообщались с нападающим “Александрии” Сергеем Гринем о его начальном периоде в команде Юрия Гуры и об амбициях горожан. Также вспомним финансовую сторону вопроса, ужас от судей в УПЛ, травмы, аренды из “Шахтера” и реальное понимание, что атакующему украинскому игроку из академии трудно пробиться в первую команду “горняков”.

– Начнем с нынешнего клуба. Почему летом выбор пал именно на "Александрию"?

– Потому что в "Заре" я не играл, все видели. Я чувствовал, что моя карьера застопорилась. И поступило предложение от “Александрии”, с тренером связался и он четко дал мне понять, что нуждается во мне. Я, недолго думая, сразу согласился.

– Летом из "Александрии" ушло много опытных игроков, ушел Владимир Шаран, планировалась перестройка. Не рискованно ли было переходить в такой трудный период для клуба?

– Да нет. Там осталось много игроков, остался скелет, и я знал много игроков, разговаривал со знакомыми. Ребята сказали, что все хорошо, это амбициозный клуб. Всё как было раньше, всё так и осталось.

Кто хоронит "Александрию", то посмотрят потом, и поймут, что ошибались в начале сезона.

– Какой в ​​общении Юрий Гура? Различает ли он подход к молодым исполнителям и к опытным?

– Ко всем у него одни и те же требования. Кто сильнее на тренировках, тот и играет.

– Забить в своем дебютном матче за клуб – как оно?

– Супер эмоции, давно таких не испытывал. Очень было приятно забить гол, и приятно было, что команда победила и завоевала три очка в принципиальном матче.

10 сентября этого года Гринь дебютировал за "Александрию" в дерби против "Ингульца", забив единственный гол в том матче в начале второго тайма.

– Кто первый поздравил с взятием ворот?

– Юрченко Владлен, друг мой.

– Сколько еще будет продолжаться восстановление от травмы?

– Эхх… Долго еще! Скорее всего, я вернусь в начале апреля, если все хорошо будет.

– Были какие-то приколы, связанные с травмой или Вам было не до смеха?

– Были приколы, конечно, но… Мне ведь конечно не до смеха, но есть близкие друзья, которые знают этот предел, где можно пошутить, а где серьезно спрашивать, узнавать, волноваться за мое здоровье.

– В чем успех современной "Александрии"? Команда победила “Шахтер” в гостях, до последнего боролась против “горняков” дома, а также достойно провела встречу в Киеве против “Динамо”.

– Команда дисциплинирована и хорошо играет в обороне. Я считаю, что это в первую очередь важно, потому что все ребята понимают, что в первую очередь важно против таких команд, как “Шахтер” и “Динамо” – это оборона. А уже потом можно выбегать в контратаки. Для этого и есть подбор игроков, которые отлично отвечают этим требованиям: скоростные и выносливые.

– Тогда, в Киеве, судья "затравил" "Александрию"?

– На мой взгляд, как и с "Динамо" мы играли, то "затравил", так и с "Шахтером" мы недавно играли, то "затравил". Я думаю, что все видели после игры, что мяч попал в руку, и если бы мы вели в счете и такое произошло в нашей штрафной, то судья бы даже VAR не смотрел и назначил пенальти сразу же.

Это просто болезненная тема, заезженная о судьях. Если так посмотреть по играм, то видно, как Колосу поставили пенальти на 87-й: защитнику мяч попал в грудь, а судья сразу поставил пенальти, даже не видя этого. Думаю, что ни для кого не секрет, что у нас сейчас происходит в футболе. Но таковы реалии.

– VAR в Украине помогает или мешает?

– Он помогает только нескольким командам. А так, я думаю, он в основном против тех команд, кто ниже. Есть моменты, когда судья может смотреть VAR, но не смотрит. Знает, что должен после просмотра поставить пенальти.

– Ваш родной "Шахтер" и его прямой конкурент за золото УПЛ "Динамо" уверенно оторвались от всех во внутреннем первенстве Украины. Почему они провалились в Европе?

– У “горняков” группа сильная была. Но как показывает практика, “Шахтер” и не из таких групп выходов. У "Динамо" тоже сильная группа была. "Шахтер" и "Динамо" играют в Украине, и вы видите, как здесь у нас все устроено. Если эти два клуба играют против какого-то середнячка или последнего места, то в любом случае они выиграют, как бы игра не складывалась. То есть, если бы все было честно и судьи были бы не предвзяты, то было бы гораздо проще в этом плане.

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– Вы пробыли 11 лет в Шахтере. “Работали” и тренировались всегда с мыслями о первой команде?

– Если честно, когда я был в “Шахтере”, я хотел попасть в первую команду, но я был реалистом и понимал, что трудно было попасть в первую команду из академии атакующему футболисту. И потому я особо не надеялся, что окажусь там.

– Были ли разговоры с Мирчей Луческу о перспективах в составе "горняков"?

– Были. Я же поехал на сборы с первой командой после “Мариуполя”. Меня тогда Луческу оставил в команде после сборов. Хотя многие ребята были, которые были в аренде, ездили постоянно на сборы, а он оставил меня и Макса Малышева. Были разговоры: ему нравилась моя скорость, дриблинг и так далее. Но то, что у меня постоянно травмы были, сыграло большую роль в том, что я не смог даже попробовать. У меня одна игра на Кубок и один гол за первую команду.

– Почему этот удачный для Вас результат ничего в дальнейшем не дал?

– Я после этого матча травмировался. В принципе, я вышел на матч с травмой, и после этой игры я сразу начал лечиться и, как оказалось, это непростая травма. Я пропустил месяц, а потом еще одна травма… Травма на травме…

– Это единственный трофей в Вашем активе?

– Нет, я побеждал с "горняками" в Суперкубке Украины 2015. А вот за этот Кубок Украины меня не награждали. Зимой я ушел из команды и не получил медали в конце сезона.

– Аренда в "Мариуполь" или другие клубы для молодого футболиста "Шахтера" - это возможности или что-нибудь другое?

– В любом случае, когда ты идешь в аренду в статусе молодого футболиста – это возможности. Вот поле, вот мяч. И тем более если у тебя больше шансов играть в составе и показывать себя, то конечно это возможности.

А то, что "Шахтер" меня постоянно отправлял в аренду, это было предсказуемо, и я этого ожидал.

"Горняки" отправляли Сергея пять раз в аренду: "Арсенал" Киев, "Верес", "Олимпик" и дважды в "Мариуполь". В конце концов, в январе 2019 он покинул клуб на правах свободного агента и перешел в "Вайле".

– Датский период карьеры. Что было труднее всего после перехода в “Вайле”?

– Языковой барьер, конечно. Но в то же время там был Эмерсон и Юрченко – украинцы. Мне в этом отношении было поначалу легче. В команде все на английском разговаривали, а в самой стране и на датском, и на английском равноценно.

Также то, что другой менталитет, другие люди, все по-другому. По-другому люди воспринимают жизнь. Поэтому было трудно в это втянуться. И футбол другой был, более силовой. Гораздо больше борьбы, единоборств. Судьи не свистят каждые две секунды. Арбитр может 5-10 минут не вмешиваться в игру: просто в футбол играем. Мелкие фолы не свистят, и не знаю, что должно случиться, чтобы он поставил пенальти. Да и болельщиков было много – постоянно стадионы заполнены.

– Вы жили на клубной базе?

– Нет, на квартире жил.

– А где были лучшие финансовые условия? В "Вайле" или в "Александрии"?

– Почти одинаковые, разве что только немного лучше в "Александрии".

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– Немного отойдем от футбола. Вы родом из Волновахи, так что вспомним неприятную часть истории Украины: начало войны на Донбассе. Как ваши близкие встретили наступление русских боевиков?

– У меня родители там до сих пор живут. Так как не было ДНР в Волновахе, они решили остаться там. Я предлагал родителям уехать, но они отказались. Они сказали, что там дом и все нормально. Что сейчас там неопасно. Был только один обстрел автобуса, но из моей семьи тогда никто не пострадал.

– Вот после таких действий со стороны российских оккупантов, Вы могли бы переехать играть в российском чемпионате?

– Не знаю… Я не хочу вообще говорить о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи.