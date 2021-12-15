Веселый Черноморец, эмоции Миная и слабые трансферы Ингульца. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам полугодия

"Черноморец" местами радовал веселой игрой. Но так результат не достичь

Одесский "Черноморец" образца первого полугодия - это панки в мире украинской премьер-лиги. Им было плевать на общепринятые правила. Команда Мороза, укомплектованная молодыми воспитанниками "Динамо", не стремилась показывать хорошую игру в обороне. Их интересовала только атака, а о защите футболисты думали в последнюю очередь. Как будто пытаясь оправдаться перед родными болельщиками, многие из которых не приняли статус "фарм-клуба", южный коллектив хотел подарить зрителям яркую и атакующую игру. Но добиться результата с ней непросто.

Можно говорить, что "Черноморцу" местами не везло. По созданным моментам "моряки" идут в топ-6, однако реализовать все свои голевые шансы у них получалось редко. Отсюда и глупые потери очков: "Вересу" проиграли, играя 60 минут в большинстве; от "Ингульца" пропустили в последние десять минут; с "Рухом" чуть было не упустили победу при перевесе в три мяча; "Колосу" проиграли, создав на порядок больше моментов. Печально? Можно сказать, что да.

Проблема одесситов в неопытности молодых игроков. Когда тебе от 18 до 21, начинает казаться, что ты можешь держать высокий темп и бежать от одного края до другого все 90 минут времени. Но в большинстве случаев батарейки у "Черноморца" садились раньше. После классного первого тайма, наступал тайм второй - менее задорный и быстрый, часто проигрышный. С одной стороны - это все можно списать на юный возраст футболистов и неопытность тренера. С другой - за 18 туров можно было провести работу над ошибками.

Первое полугодие "молодого Черноморца" было веселым. Но пора перестать быть панками, повзрослев и став более зрелой командой. Георгий Грошев

"Ингулец" провалил трансферную работу, потеряв полгода

Александр Поворознюк обещал, что его клуб будет каждый год делать шаг вперёд. Но давайте посмотрим в текущую таблицу и сравним её с итоговой в прошлом сезоне. Чемпионат-2020/21 завершили на двенадцатой позиции, а уже через полгода после увеличения числа участников в лиге срегрессировали на две строчки. Получается, что петровчане не только не пошли вверх, а как минимум остановились на месте. Почему?

Камнем преткновения оказалась трансферная политика, которая мне не совсем понятна. Якимов, Головкин, Шарай, Мельничук мощно усилили конкуренцию на скамейке запасных. Сюда можно было бы включить и Поспелова, которому удалось пробиться в старт уже в середине осени только благодаря спаду в игре бен Салема, а также травме Ковалёва. С кем угадали на сто процентов, так это Ситало, Полегенько и Гальчук. Однако из этого трио на понятие "усиление" заслуживает только первый, который до этого был основным в "Александрии". Полегенько сидел в запасе в "Десне", а Гальчук до этого выступал за "Мариуполь" – сопоставимую по классу команду.

Поэтому мало того, что это были игроки плюс-минус того же уровня, так ещё и просто закрыли те позиции, на которых образовалось вакантное место из-за ухода, соответственно, Ситчинавы и Балана. Плюс стабильности вратарской позиции всё равно не добавили, потому что Гальчук ошибался не меньше, чем Малыш, Крынский или Шуст в прошлом сезоне.

Соответственно, от команды, которая, по сути, не изменилась, ожидать какого-то прорыва не было смысла. "Ингулец" остался не только в голове большинства, но и по факту аутсайдером, что доказывал своими "низкорейтинговыми" матчами. Ясно, что с таким коллективом Сергей Лавриненко мог пытаться строить игру только от своих ворот. За полгода это принесло результат аж один раз – с "Динамо". Однако вы же не будете спорить, что там сами киевляне просто не настроились на аутсайдера, а хотели взять его без лишних усилий? К слову, в похожем стиле действовал во втором круге и "Шахтёр", однако за счёт класса своих игроков превзойти петровчан всё же удалось.

Ясно, что только критика в адрес аутсайдера – это нормально. Не петь же оды за место в зоне переходных матчей. Однако несколько положительных моментов отметить хочется. Во-первых, это игры с "Мариуполем" и "Десной" во втором круге, когда у "казаков" в кои-то веки проснулось желание Играть, а не пытаться. В такие моменты казалось, что мы смотрим какой-то не тот "Ингулец", который был в остальных встречах. Ничейный камбэк с "Минаем" опускаем, потому что уровень футбола в исполнении обоих коллективов соответствовал их месту в таблице, а минимальное поражение "Заре" – ну, кто же доктор Козаку? Поэтому эту игру тоже в актив записывать не хочется.

Эти полгода "Ингулец" должны были научить главному: усиление – это залог успеха. Хотя бы в контексте борьбы за выживание. Поэтому не удивительно, что уже пошли разговоры о перестройке, об уходе ряда игроков и так далее. А уже после этого можно говорить о других составляющих. Например, о структуре игры или переезде на свой стадион. Ведь на собственной арене будет газон лучшего качества, чем в Кропивницком, правда, Александр Григорьевич? Александр Рыженко

У "Миная" есть эмоции, но нет класса. Такая комбинация не очень подходит для элиты

Где-то мы такое уже видели… Вспомним "Говерлу" (ранее – "Закарпатье", "Говерла-Закарпатье"), наиболее емкой характеристикой которой было определение "команда-лифтер". В отдельно взятых поединках она могла дать бой грандам (и давала – побеждала в Ужгороде, в частности, "Динамо", портила нервы "Шахтеру", тренер которого называл газон местного "Авангарда" картофельным полем). Но не умела и не могла быть стабильна.

Не умела играть против прямых конкурентов, из-за чего теряла важные очки и сразу после возвращения вылетала из лиги. "Минай" в прошлом году тоже финишировал в зоне вылета и по спортивному принципу не должен был выступать среди элиты в этом году. Однако беда "Олимпика" сыграла закарпатцам на руку. Дала второй шанс, который, впрочем, будет очень тяжело реализовать. Должен снова случиться какой-нибудь форс-мажор, чтобы "Минай" удержался в элите.

Понравились некоторые отдельные матчи команды Кобина-Леонова. Был бой с "Шахтером". Был очень достойный и приличный второй тайм с "Динамо", был продуктивный и подготовленный выезд в Ковалевку, во время которого просто не повезло. Но это отдельные вспышки, не носящие тенденциозного характера. Тенденция – это потери "Минаем" очков там, где можно было брать максимум.

Выигрывали 2:0 у "Черноморца" дома – сыграли в итоге 2:2. Сравняли счет в домашнем поединке со "Львовом" голом "в раздевалку" – но проиграли 1:2. Полностью превосходили дома "Десну" по игре, однако не забили и взяли только одно очко вместо заслуженных трех. Дважды вели в счете против "Руха" во Львове и дважды позволяли сопернику отыграться, потеряв два очка. Безвольно сыграли дома с проигрывающим всем "Мариуполем", отпустили "Ингулец" на 2:2, хотя вели в счете дома. Наконец, "Колосу" подарили ничью дома, пропустив на последних секундах, а на выезде пропустили перед финальным свистком дважды. У команды нет даже зародышей класса и инстинктивного умения играть по ситуации.

Это проблема не тренерская. Был Кобин, пришел Леонов – ничего не поменялось. Это проблема игроков. Для большинства членов этого наскоро собранного коллектива сам факт пребывания в элите украинского футбола – эмоциональное событие. Вот они и играют на эмоциях: бьются, как в последний раз, против "Динамо", и полностью "выгорают" еще до стартового свистка против команд вроде "Днепра-1" или "Александрии".

А еще отсутствие общекомандного класса очень отчетливо заметно на фоне Сергея Мякушко. Заметно, как один обученный, опытный, техничный игрок добавляет коллективу красок. Сергей может и придержать мяч, и остро пробить, и отдать классную скрытую передачу. Это добавляет игре вариативности, однако по принципу "один в поле не воин" не может являться определяющим фактором для побед. В последнем поединке полугодия мы это увидели. Как бы ни выделялся Мякушко, его усилий недостаточно. Нельзя что-то изменить своими силами, когда другие партнеры не забивают с десяти метров, а в защите у собственных ворот играют руками.

Во время паузы необходимы трансферы. Двое-трое игроков с опытом УПЛ, с умением и смелостью работать с мячом повысят средний уровень "Миная" и тогда команда сможет конкурировать с теми, с кем должна это делать. В противном случае будет то, что и всегда: несколько хороших эмоциональных матчей, но общая тенденция движения по нисходящей. Аккуратно по направлению к Первой лиге. Игорь Семйон

"Мариуполь" отдаляется от испанского вектора Маркевича, но главная проблема не в этом

Критиковать легко. Особенно тех, кто много работал для того, чтобы их критиковали. "Мариуполь" стал главным разочарованием первого полугодия. Команда уходит зимовать на последнем месте, проиграв все домашние игры осени, а букмекеры в их выживание верят с огромным трудом. Но Остап Маркевич просит болельщиков не ругать команду и не ставить на них крест. Нужны трансферы и после этого прорвет. Но не критиковать сложно.

Летом Остап Миронович потерял сразу двух важных футболистов - Сикана и Бондаренко, однако нельзя сказать, что у тренера осталась сплошная молодежь. Мишнев, Топалов, Стасюк, Чех, Кулаков, Кащук, Очеретько, Петерман, Кудрик - добрая половина команды, которая играла за "приазовцев" как в прошлой кампании, так и в нынешней. "Мариуполю" не везло с травмами, тут спорить глупо. Потеря Чоботенко сильно сказалась на игре в обороне, поскольку Мампасси, Удод и остальные не смогли полноценно заменить важного центрбека. Но это не может служить оправданием на длинной дистанции.

"Мариуполь" все дальше от того футбола, который так хотел ставить Остап Маркевич. Начиная го назад с испанского вектора, "приазовцы" стали играть все примитивнее и примитивнее. Меньше владения, меньше коротких передач, больше вертикального футбола и контратак. Но даже это не самая главная проблема. У "Мариуполя" нет характера. Команда, как и год назад, в большинстве своем выходит на поле только для того, чтобы играть в футбол. Не побеждать, а играть в футбол. Проиграли? Ничего страшного, после матча тренер или вице-президент расскажут о развитии молодежи и положительном прогрессе. Но восемь очков в 18-ти играх говорят об обратном. Бывали исключения, как в играх против "Колоса" или "Десны", но в целом картина одинаковая. "Приазовцы" уступают на общем фоне даже нестабильному "Черноморцу". Там хотя бы игроки бегут вперед и понятно, за счет чего планируют добывать результат.

"Мариуполю" нужно побеждать. Других способов воспитания молодых футболистов не существует. Если Остап Маркевич не может научить команду это делать, может стоит найти того, кто научит? Георгий Грошев