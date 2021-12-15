Караваев: Много молодых ребят растут при Луческу. Дальше будет только лучше

Защитник " Динамо " Александр Караваев поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Уверен, у Луческу запредельная мотивация будет всегда. У него очень сильный заряд энергии, он ее всем нам передает. Он хочет весь этот накопленный опыт передать нам, чтобы мы им пользовались. Нам это будет помогать.

Тем более много молодых ребят при таком тренере с таким опытом очень сильно растут. Это все видят. Уверен, дальше будет только лучше", – сказал Караваев.