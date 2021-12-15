  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев: Много молодых ребят растут при Луческу. Дальше будет только лучше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Много молодых ребят растут при Луческу. Дальше будет только лучше

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уверен, что у Луческу всегда будет запредельная мотивация

Караваев: Много молодых ребят растут при Луческу. Дальше будет только лучше

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Уверен, у Луческу запредельная мотивация будет всегда. У него очень сильный заряд энергии, он ее всем нам передает. Он хочет весь этот накопленный опыт передать нам, чтобы мы им пользовались. Нам это будет помогать.

Тем более много молодых ребят при таком тренере с таким опытом очень сильно растут. Это все видят. Уверен, дальше будет только лучше", – сказал Караваев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 22:13
Вырастут, если Суркис не пожадничает и вовремя продаст в нормальные клубы.
Ответить
0
0
АрхіФутбол (Рибінград)
15.12.2021 в 22:07
Якщо я не помиляюсь, Саша замінив Колю Морозюка..На мій погляд, заміна рівноцінна, для УПЛ серединка з плюсом, а взагалі слабуваті обидва
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...