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Сабо: Скрипник мог бы проявить себя в Динамо. Вернидуб - слишком горячий для киевлян

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт высказался о возможных сменщиках Луческу

Сабо: Скрипник мог бы проявить себя в Динамо. Вернидуб - слишком горячий для киевлян

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о том, кто может заменить Мирчу Луческу в киевском клубе в случае ухода румынского специалиста.

— Если Луческу уйдет, кто из тренеров может заменить его в "Динамо"?

— Не знаю. Это руководство будет искать. Я вот читал в прессе, что они уже вели переговоры с кем-то, но тренер отказал.

— Давайте далеко ходить не будем. У Виктора Скрипника летом заканчивается контракт с "Зарей". Он бы мог возглавить "Динамо"?

— Скрипник — прекрасный специалист, но в его команде нет простой игровой дисциплины.

Есть вещи, которые футболист команды Премьер-лиги не имеет права делать — в центре поля начинает обводить, у него отобрали мяч и забили. "Заря" пропустила много таких мячей в европейских турнирах.

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— Так это Скрипник не может наладить дисциплину или проблема в футболистах?

— Видимо, не может. Наверное, он опустил руки, потому что все время у него забирают лучших футболистов и продают. Но он не может влиять на эти процессы, там решает руководство.

— А в "Динамо" Скрипник смог бы себя проявить?

— Конечно, мог бы. Он прошел школу немецкого футбола. Но если Луческу ставит "Динамо" защитный футбол, то у Скрипника в мозгах более атакующий, хоть он и бывший защитник.

— Еще один украинский специалист, который в этом сезоне пошумел в Европе, — Юрий Вернидуб. Он вышел с "Шерифом" в групповой турнир Лиги чемпионов, значит, мог бы справиться и с "Динамо"?

— Мог бы, но он слишком горячий для "Динамо", потому что в киевском клубе руководство такое же.

— То есть, для киевского клуба нужен более покладистый тренер?

— Нет. Я считаю, что у тренера должно быть только собственное мнение. Конечно, он должен советоваться с президентом, но принимать решения только сам. Мне еще Лобановский говорил: "Йожеф, ты меня послушай, но делай по-своему. За результат отвечает только главный тренер, и только ты будешь отвечать".

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Йожеф Сабо Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
17.12.2021 в 02:13
Сабо из рабства выкупили или перестал водичку пить, что в студии Пенисов наливает?)))
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