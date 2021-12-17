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Хавбек Динамо попал в сферу интересов лидера чемпионата Словакии
Стороны находятся в стадии переговоров
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" в межсезонье может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили, который провел первую часть сезона на правах аренды в одесском "Черноморце".
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, 21-летним грузинским футболиста заинтересовался чемпион Словакии - братиславский "Слован". По информации источника, словацкий клуб рассчитывает арендовать Цитаишвили, а затем выкупить у "Динамо", предложив сумму в районе 2 миллионов евро.
Сообщается, что стороны находятся в стадии переговоров, и если предложение "Слована" устроит руководство киевлян, футболист может отправиться в чемпионат Словакии.
В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,20 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.
Отметим, что на данный момент "Слован" уверенно лидирует в чемпионате Словакии, опережая "Спартак Трнаву", идущего вторым, на шесть очков.
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