Хавбек Динамо попал в сферу интересов лидера чемпионата Словакии

"Динамо" в межсезонье может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили, который провел первую часть сезона на правах аренды в одесском "Черноморце".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, 21-летним грузинским футболиста заинтересовался чемпион Словакии - братиславский "Слован". По информации источника, словацкий клуб рассчитывает арендовать Цитаишвили, а затем выкупить у "Динамо", предложив сумму в районе 2 миллионов евро.

Сообщается, что стороны находятся в стадии переговоров, и если предложение "Слована" устроит руководство киевлян, футболист может отправиться в чемпионат Словакии.

В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,20 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

Отметим, что на данный момент "Слован" уверенно лидирует в чемпионате Словакии, опережая "Спартак Трнаву", идущего вторым, на шесть очков.