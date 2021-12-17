Будет лучше, если Довбик уйдет уже этой зимой. Что говорить о претендентах на еврокубки по итогам полугодия УПЛ

Будет лучше, если Довбик уйдет из "Днепра-1" уже этой зимой

В контексте "Днепра-1" можно поднимать немало тем: о прогрессе команды и тренера, о хорошей комплектации состава, об отдельных героях-персоналиях типа Пихаленка, Довбика или Дубинчака. Все это будет правильно и актуально, но попробуем взглянуть на ситуацию немного шире. Шире, глобальнее и патриотичнее.

Вы сейчас точно поймете, о чем идет речь… Отрыв "Днепра-1" от шестого места турнирной таблицы УПЛ – четырнадцать очков. Также днепряне продолжают борьбу в Кубке Украины. Все это дает комфортную уверенность в том, что команду Йовичевича впервые в истории увидим на международной арене уже через полгода. И вот здесь о патриотизме – очень не хотелось бы, чтобы "Днепр-1" повторил недавнюю судьбу "Ворсклы" и "Колоса", вылетев в первом раунде от какого-нибудь ноунейма.

Так что хорошо, что Дубинчак возвращается в "Динамо" (на место уже практически проданного Миколенко) уже сейчас. И было бы хорошо, если бы сейчас, зимой, ушел и Довбик. Не потому, что эти игроки не нужны команде Йовичевича или не приносят ей пользы, а потому, что будет хуже, если они уйдут летом – аккуратно перед стартом еврокампании.

Представьте себе картину: "Днепр-1" еще полгода будет играть стабильным и сбалансированным составом в УПЛ, а перед стартом еврокубков потеряет несколько ведущих игроков во главе с Довбиком. Клуб банально не успеет найти им замену, что может поставить Игоря Йовичевича в неловкое кадровое положение. А вот зимние потери не должны стать роковыми.

Будет время и возможность не только найти им замену, но и интегрировать новичков в состав. Учитывая, как заиграли после прихода в "Днепр-1" голкипер Кожокару, центральный защитник Монте, центральный полузащитник Джурасек, проблем с интеграцией у Игоря Йовичевича быть не должно. С другой стороны, есть примеры нестабильных и не до конца себя реализующих Чуже и Билла. Это уже аргументы для тех, кто считает тренерскую работу Йовичевича по раскрытию таланта подопечных образцовой.

Ну и несколько слов о самом Довбике. Он, несомненно, крутой нападающий. Лучший сейчас в Украине не только по количеству голов, но и по среднему количеству точных ударов по воротам за матч – по 2,5. В то же время, он еще далек от футбольной зрелости – реализует меньше, чем создает для себя сам или создают для него партнеры. Общий показатель xG ("ожидаемых голов") свидетельствует о "недоборе" трех точных ударов, хотя визуально разница между "забил" и "мог забить" кажется еще большей. Здесь уже вопрос неоднозначен: с одной стороны, футболист может дальше расти и развиваться в клубе, где ему доверяют даже несмотря на не самый лучший процент реализации. С другой – выход из зоны комфорта и "теплой ванны" может ускорить прогресс. Игорь Семйон

Хвалим Скрипника. И грустим из-за ухода Аллахаря

У луганской команды есть традиция - тяжело входить в новый сезон. Так было осенью 2020-го, так произошло и на старте теперешней кампании. Это все можно списать на методику подготовки Виктора Скрипника. Коуч, вероятнее всего, специально выводит игроков на пик формы ближе к октябрю, дабы те смогли выдержать по два матча в неделю. К тому же, не стоит забывать, что перед началом каждого сезона Скрипник теряет добрую часть бойцов. Летом ушли Василь и Абу Ханна, Иванисеня и Юрченко. Каждый - твердый игрок основы. В некотором роде, незаменимый. То есть, два года подряд тренер был вынужден стартовать с небольшой перестройки, которая не может не сказываться на результате.

Выскажем непопулярное мнение, но Скрипник свою работу делает хорошо. Да, с каждым годом идет небольшая просадка, но разве сейчас все так плохо? "Заря" отстала от "Днепра-1", но все равно претендует на бронзу. "Заря" не попала в Лигу Европы, но смогла взять семь балов в сложной группе Лиги Конференции. Прибавьте сюда потерю Кочергина по ходу осени, а также постоянные травмы, и это только подтвердит класс Виктора Скрипника. Судьба местами ставила ему подножку, но он справлялся. Справлялся всеми доступными средствами.

Помните ромб Скрипника? Его больше нет. Коуч перешел на схему 4-2-3-1, которая местами трансформируется в 4-3-3. Смелый шаг, но он помог одновременно задействовать на поле Шахаба, Гладкого и Аллахаря - трех лучших нападающих. "Заря" получила 1:6 от "Шахтера" из-за излишней веры в свою атаку, но после на внутренней арене почти не допускала ошибок. Была случайность со "Львовом", которую компенсирует ничья с "Динамо". Провалы с "Ромой" и "Буде-Глимт"? А вы попробуйте им дать отпор.

Прошлую весну "Заря", потеряв груз еврокубков, провела неплохо, уверенно взяв бронзу, но в этом сезоне могут быть проблемы. Одно слово - Аллахяр. Иранский вингер был настоящим лидером команды Скрипника, потеря которого точно скажется на команде. Как его заменить? Понятия не имеем. Возможно, так же думает и сам Скрипник. Скорее всего, будет попытка арендовать кого-то. Есть Русин, некогда блиставший в составе луганчан, есть Антюх и Леднев, загрустившие в "Динамо". Также где-то там есть Кочергин, но в его возвращение верится с огромным трудом. После ссылки в дубль, все мосты были сожжены. Но любой из вышеперечисленных не сможет полноценно заменить Аллахяра. А потому проблемы будут.

"Заря" нуждается в бронзе. Это и материальная помощь от УЕФА, это и возможность удержать Виктора Скрипника. Контракт наставника истекает уже летом и нет уверенности, что он согласиться подписать новый. Еврокубки могут в этом помочь. Как вы поняли из текста выше, мы считаем, что продление Скрипника будет плюсом для команды. Его любят критиковать, но вы уверены, что многие справились бы лучше в его ситуации? Вот и мы нет. Георгий Грошев

"Ворскла" снова пострадала из-за кадрового кризиса. Но этому способствовал её главный тренер

Омар Хайям говорил: "Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало". Видимо, этим принципом руководствуется и Юрий Максимов, учитывая, что доверие наставника заслужить очень трудно, он в принципе всегда полагается только на одну обойму игроков, а остальных чуть ли не в буквальном смысле отправляет из лагеря команды. Хотя, может, действительно отправляет, а мы за высокой стеной учебно-тренировочной базы клуба этого просто не видим.

Из топовых потерь у полтавчан во время летнего трансферного окна был только уход лучшего бомбардира УПЛ, Владислава Кулача, которого решило взять на своё финансовое обеспечение "Динамо". Казалось, что это станет огромной проблемой для команды, однако ещё ярче, чем прежде заиграл Руслан Степанюк, став лидером своей команды в атаке. К тому же, под конец лета "Ворскла" купила бразильца Лукаса Рангела: в пару к Степанюку или же в качестве замены.

Усиление оказалось очень толковым: бразилец практически сразу себя начал показывать. Да и в целом, у "Ворсклы" практически всё летнее усиление было умным: Бондаренко, Эсеола, Вакула, Тамм - ожидалось, что все они добавят конкуренции. Но оказалось, что из этого квартета внимание удалось заслужить только эстонцу. Остальные, как говорится, не сошлись характерами. Вот с кем совпали взгляды на жизнь у наставника, так это с Иваном Пешичем, которого до этого плавили в аренды и считали балластом, а сейчас он у коуча основной во время очередного кадрового кризиса.

А теперь с учётом всей изложенной выше информации добавьте сюда кадровые проблемы, которые могут преследовать команду. Где-то травмы, где-то дисквалификации - и всё. Замены просто нет. Поэтому на свежих ногах сезон начинали и проводили очень неплохо: дали, как могли, вдесятером бой "Шахтёру", обыграли "Динамо" и вообще ровно выглядели на дистанции. Но на конец года "дыхалки" уже не хватило. На предпоследний матч в 2021-м ростер оказался очень скромным: Максимову даже пришлось включать в заявку игроков из U-19, что обычно у него происходит от большой безысходности. Да и с ними полную скамейку запасных не набрали. Фиаско в Днепре 1:5, безусловно, будет особняком стоять. Но там больше складывалось впечатление, что одним масть шла, а другие просто не знали, чем крыть козыри соперника. Так в футболе бывает.

Помимо очередной порции усиления зимой "Ворскле" ещё нужно поработать над коммуникацией с коллективом Юрию Максимову. Ясно, если наставник даёт результат, то какие к нему могут быть претензии? Но у нас и не претензии, а очень уверенное утверждение: тот состав, который был у полтавчан осенью, может играть ещё лучше даже без вливание свежей крови. Необходимо просто не забывать, что игроки нужны не только "под основу", но и "под запас". Да и ставить крест на ком-то уже после третьей тренировки смысла нет. По крайней мере, Эсеола в те мгновения, когда ему доверял Максимов, выглядел получше Пешича. Но к концу года чаша весов наклонилась в сторону хорвата. И всё благодаря доверию тренера. А что было бы, если бы остались в обойме и Эсеола, и Вакула, и Бондаренко? Александр Рыженко