Правильная перестройка Александрии и странное направление Колоса. Что говорить о середняках УПЛ по итогам полугодия

Об "Александрии" неправильно говорить сугубо как о "грозе авторитетов". Это сбалансированная команда, переживающая правильный процесс перестройки

Наверное, 99 процентов футбольных болельщиков до начала этого сезона не знали человека по имени и фамилии Юрий Гура. А он начал сразу с громкого заявления. Мол, у "Александрии" есть игроки, но нет команды, что обидело бывшего тренера "горожан" Владимира Шарана. И хотя Гура оправдался и объяснил контекст своих слов, ситуацию можно считать показательной.

Шаран апеллировал бесцеремонными доводами. Мол, мы несколько недель назад побеждали "Шахтер", а теперь говорят, что у нас нет команды. Но Шаран ушел, пришел Юрий Гура, и что мы увидели? Победа над "Шахтером" в гостях, победа над "Зарей" в гостях, поражение "Динамо" в гостях из-за гола с сомнительного пенальти на 90+7-й минуте, минимальное поражение "Шахтеру" дома в матче, где "Александрия" могла претендовать на пенальти (за игру рукой одного из бразильцев в собственной штрафной зоне). Шаран долго шел к тому, чтобы его команда могла на уровне бороться с украинскими представителями еврокубков, а Гура сделал это сразу.

Стоит говорить именно о заслуге нынешнего тренера, ведь вместе с Шараном из команды ушло немало футболистов (Ситало, Банада, Шастал, Панькив, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Лучкевич, Гордиенко и т.д.). На протяжении первой части текущего сезона мы видели не только смену тренерского вектора в "Александрии", но и полноценную перестройку клуба и команды.

И эта перестройка проходит правильно. "Александрия" не стала просто "грозой авторитетов" (такое определение часто "приклеивается" к тем командам, которые против сильных соперников играют на эмоциях и супер-мотивации), она брала и "свои" очки. "Минай" и МХ1925 победила на классе, "Мариуполь" – на характере, не проигрывала "Вересу", "Десне", "Руху", "Львову". Сейчас "Александрия" выглядит единственной командой, способной вмешаться в распределение мест в топ-5.

Но погоня за еврокубками не должна быть самоцелью для Юрия Гуры. Нужно довести процесс перестройки до логического завершения и пробовать штурмовать новые вершины уже в следующем сезоне. Игорь Семйон

Летние изменения сделали "Десну" еще более нестабильной

Тот, кто хотя бы раз катался в метро, знает, что случится, если во врем движения не держаться за поручень. Тебя начнет кидать из стороны в сторону. В подобном состоянии "Десна" провела свое первое полугодие в текущей кампании. Не попав в еврокубки, летом клуб пошел на серьезную чистку, убрав из состава многих игроков. В большинстве своем - игроков обороны. Не помогло. Возможно, сделало только хуже.

Рябоконь на старте сезона вынужден был обходиться без центрбеков, закрывая дыры опорником Цымбалюком и фулбеком Селиным. На протяжении четырех туров удалось удивить, но дальше… 0:4 с "Динамо" понять можно, однако аналогичный счет с "Вересом" забыть или простить фанаты не смогут. И примерно так команда провела полгода. Рядом с победами над "Рухом", "Львовом", или спасенной игрой с "Ворсклой", были провалы с "Шахтером", поражения "Металлисту 1925", нечто странное с "Ингульцом". И конца этой нестабильности не видно.

И в прошлом сезоне были схожие проблемы, а топтание на месте полезно только в одном случае - если ты занимаешься на беговой дорожке. В футболе всегда должен быть прогресс, но "Десна" от этого далека. У Будковского, Арвеладзе и Тотовицкого зимой истекают контракты, а о новых руководство пока что договориться не смогло. О вероятности изменений говорит и сам Александр Рябоконь, понимая, что весна вряд ли будет проще осени. А то и сложнее. Снова потеря кадров, снова перестройка, снова неопределенность касательно будущего. Да, зарплату стали понемногу выплачивать, но долго ли это будет продолжаться? Вот и мы не в курсе.

Два года назад "Десна" поразила многих, став главным открытием украинского чемпионата. Спустя время "северяне" продолжают удивлять, но сейчас все чаще с отрицательной стороны. Увы. Георгий Грошев

"Колос" двигается в непонятном направлении. Но, похоже, руководство всё устраивает

Говорят, президент "Колоса" Андрей Засуха из тех людей, кто в футбольном плане любит тишину. Однако пока его детище второй год подряд наводит едва ли не больше всего шуму в украинском футболе. Сперва пригласили Евгения Селезнёва, возродив его для украинского футбола. Затем он же с огромным скандалом ушёл. Да, главной скрипкой в этих историях был сам игрок, однако на клубе это также сказывалось. Параллельно развивалась история и с пенальти, когда ковалёвцам за любое касание их игроков в штрафной соперника (и даже за её пределами) ставились 11-метровые.

Начали новый сезон, о пенальти и Селезнёве вроде бы забыли, но появились новые "фишки". Во-первых, клуб умудрился пробить дно, проиграв казахам в еврокубках. Безвольная игра в атаке без малейшего понимания, как забиваются мячи. Такое ощущение, что игроки команды вообще футбол смотрят только со стороны, поэтому не имеют ни малейшего понятия, как голы забиваются. Только у двух команд на всю УПЛ положение с количеством реализованных моментов даже хуже, чем у "аграриев". Но мы же сейчас говорим о представителе Украины в международных турнирах, так почему должны сравнивать "Колос" с "Ингульцом" и "Минаем"?

В итоге, решили расстаться с Русланом Костышиным. Ну, как расстаться: какие-то записки новому тренеру он продолжил передавать с трибун, хоть уже и был в новой должности. Что касается увольнения, возможно, решение правильное: Костышин-старший устал от постоянных неудач на старте сезона, команда устала от постоянных поисков смысла жизни своего рулевого. Нового коуча, такое ощущение, искали максимум в соседнем селе, поэтому пригласили на эту должность Сергея Кузнецова. Затем ещё и забыли объявить, когда он также покинул клуб и неделю команда работала без номинального рулевого.

Взяли Ярослава Вишняка, и на удивление это принесло результат в таблице. Проблема только в том, что этот результат был только в количестве набранных очков, но никак не в качестве игры, где подвижек не было никаких. Более-менее получалось только в обороне, но с этим проблем не было и при Костышине.

С Вишняком на фарте выехали сразу в трёх играх из пяти последних, взяв в них девять баллов: с "Десной", "Вересом" и "Металлистом 1925". Плюс, конечно же, судьи помогли ещё четыре очка взять против "Миная". Ясно, что сейчас уже никто и не вспомнит из вас, за что закарпатцы получили штрафной в перенесённой игре первого круга, но зато свеж в памяти подарок от арбитра во второй игре, который помог трупу (по качеству игры и развитию событий) воскреснуть из мёртвых. И если посмотреть на таблицу из пяти последних матчей, то в голове у болельщиков команды должна быть эйфория: третье место, выше только "Днепр-1" и "Шахтёр". А главное - лучшая оборона лиги! Но если смотреть матчи "Колоса", то понимаешь, что всё это липа.

Знаете, чем отличаются успешные миллионеры от случайных прохожих, сорвавших джек-пот? Первые свои средства успешно инвестируют в новые прибыльные проекты, а вторые транжирят всё, что есть. Так вот "Колос" - это не о первых. Всю удачу этого сезона команда Костышина-Кузнецова-Вишняка-Засухи выбрала для побед над аутсайдерами. Если не будет никаких кадровых сдвигов зимой, то клуб так и останется в лучшем случае середняком. Но если он и дальше планирует выезжать на удаче и удачных решениях некоторых лиц, то лучше оставить эти попытки заниматься футболом, а просто катать в чемпионате Белоцерковского района. Там хотя бы этого никто не видит. Александр Рыженко

Не стоит недооценивать "Верес". Команда закрепилась в элите благодаря своему стилю и почерку

"У нас молодая команда, неопытные игроки", "Мы очень нуждаемся в усилении", "Часто нам просто не везет", - это традиционный набор отговорок-оправданий для тех, у кого нет результата (чаще всего – для дебютантов или новичков лиги). Но "Верес" своим выступлением в первой части чемпионата 2021/22 разорвал все шаблоны.

Говорим, прежде всего, о результате, а не о качестве игры. 23 очка после 18-ти матчей, шесть побед, девятое промежуточное место – и все это команда, практически не изменившаяся после выхода из Первой лиги. Те же игроки, тот же тренер, та же стратегия.

В беседах с представителями команд-формальных конкурентов "Вереса" пришлось слышать риторические вопросы: "Верес" может, а почему мы – нет?", или "Ровенчанам удается, а почему мы не можем?". То есть, где-то команда из Ровно является примером для тех, кто желает как можно быстрее интегрироваться в элитную жизнь после долгих лет пребывания в "трясине".

После выхода в элиту "Руха" наши журналисты довольно жестко критиковали Ивана Федыка за постоянную ротацию. То же самое иногда случается с Кучуком, алгоритмы выбора состава которым до сих пор трудно понять. У "Вереса" же все просто – играют практически одни и те же. Ротация происходит только вынужденная: то Дахновский вместо травмированного Евгения Пасича, то Михаил Шестаков вместо Михаила Сергийчука. Казалось бы, такую ​​команду легко "прочесть" и легко подготовиться к матчу против нее, однако это "легко" удавалось, по сути, только грандам. Если не считать "Динамо", "Шахтер" и "Зарю", все остальные с "Вересом" имели достаточно хлопот.

Но хотелось бы остановиться на одном из недавних поединков "Вереса" – против "Колоса" в Луцке. Тогда команда Юрия Вирта была повержена в том стиле, который обычно пропагандирует сама: соперник ждал и дождался ошибки. Если ровенчане не придумают чего-либо другого, могут быть "раскушены" и другими конкурентами. За примером далеко ходить не надо: другой новичок УПЛ (а вместе с тем – дебютант) МХ1925 тоже до поры до времени удивлял, а потом "посыпался".

С другой стороны, запаса, приобретенного в первой части сезона, должно хватить для сохранения прописки в элите. Весной еще добавятся матчи на собственном стадионе (по крайней мере, это анонсируют руководители ровенского клуба). Поэтому сейчас есть больше оснований говорить о "Вересе" как о команде из когорты крепких середняков, а не аутсайдеров. Игорь Семйон

"Металлист 1925" выдал яркую серию. После этого Кривенцов упустил момент кризиса

В какой момент все пошло не так? Кажется, ответ на этот вопрос не может найти и сам Валерий Кривенцов. "Металлист 1925" никогда не был стабильным коллективом, умеющим на длинной дистанции давать результат. Так было и в Первой лиге, где они три сезона бились за право попасть в элиту. Тогда временами казалось, что ничего харьковчанам помешать не сможет, но после: одно, два, три поражения кряду и вместо первой тройки - местечко куда ниже. Кривенцов команду спас, вывел в УПЛ, но это не единственная его заслуга. Он сделал так, что за харьковчанами было интересно смотреть.

"1925" был похож на типичного дебютанта элиты. Они редко закрывались на своей половине поля, с большинством команд хотели играть первым номером, через владение и короткие передачи, футболисты часто перемещались по полю и меняли позиции. Иногда получалось, иногда нет, но в период их наибольшего расцвета, который припал на конец сентября - начало октября, именно "Металлист 1925" был одной из самых интересных команд. Пять побед кряду - яркое подтверждение. Но вскоре все полетело в тартарары. На финишном отрезке харьковский клуб проиграл шесть матчей подряд, скатившись в нижнюю часть таблицы.

И тяжело сказать, с чем это связано. Наиболее примитивный, и параллельно с этим наиболее очевидный, вариант - у Кривенцова оказался банально слабый кадровый ресурс. Почти все новички команды - свободные агенты, и такие трансферы происходили не от хорошей жизни. Наставнику, каким бы интересным и современным не был его стиль, непросто создавать шедевр, имея в арсенале не самых качественных футболистов. Но не только игроки виноваты. Лежит вина и на самом Кривенцове. Он упустил начало кризиса, а когда пришло время немного перестроиться, команда оказалась к этому неготовой. Валерий Сергеевич под конец пытался исправиться, но было поздно. Коллектив пал духом после серии поражений, быстро потеряв статус любимчика у нейтрального зрителя. В последних матчах это была обычная команда из нижней части таблицы.

Валерий Кривенцов явил миру красивый замок. Современный замок, непохожий на другие. Но со временем оказалось, что строил он его из песка, а потому при первой же непогоде все разрушилось. Посмотрим, как наставник будет зимой все это исправлять. Георгий Грошев

"Рух" немного ожил только к концу года, но радоваться пока особо нечему

Похоже, Иван Федык настолько запустил все процессы в команде, когда был главным тренером, что приход нового наставника не помог сразу повлиять на исправление ситуации. Да и нужно отдавать отчёт, что на место предыдущего коуча пришёл специалист по удачному засушиванию игры. А в коллективе, который и так ярким футболом не отличался, этот симбиоз дал очень странный эффект, который и к результатам не приводил в атаке, и сзади нормального ничего показывать не получалось.

Только ближе к окончанию календарного года Леонид Кучук наконец-то определился с основной обоймой, стал чаще выпускать молодых, команда заиграла бодрее, и это позволило немного улучшить результат: зацепились за ничью с "Александрией", обыграли "Металлист 1925", не проиграли "Ворскле" и "Вересу" - это все команды, которые в таблице идут выше.

Но с другой стороны, у каждого из этих результатов есть своя история, и их предсказать можно было ещё до стартового свистка. Например, единственная победа в конце сезона добыта над самой депрессивной командой лиги на тот момент, "Александрия" и "Верес" даже не собирались взламывать оборону, а эмоционально выжатая и с кадровыми проблемами "Ворскла" заканчивала вдесятером, поэтому ей было не до игры на победу.

К слову, матч с "Ворсклой" очень показателен по игре команды в атаке - там пока нет ничего. Только Борячук, у которого есть проблемы с реализацией. "Рух" владел мячом, владел территорией, но не владел своими же умами. Поэтому это было больше похоже на бессмыслицу, а не футбол.

Впрочем, такой бессмыслицы у команд из нижней части таблицы всегда очень много. И это не вопрос к уровню исполнителей (почему-то принято считать, что у "жёлто-чёрных" он неплохой; но как по мне выход в основе молодых говорит об обратном), но и к белорусскому наставнику. Например, Кучук считает, что ничья в большинстве в матче с "Колосом", когда победа теряется уже при игре в неравных составах, - это нормально. Почему это не нормально, мы написали здесь же в разделе о ковалёвцах. Также Леонид Станиславович, судя по его же словам, так и не нашёлся с ответом даже перед своими подопечными, почему его команда проиграла "Черноморцу" 3:4. Да, сделали камбек, отыгравшись с 0:3. Но не кажется ли вам, что это одесситы расслабились и позволили забить три, а не ваш тренерский гений сработал?

В контексте львовян, пока есть время и возможность, хотелось бы сказать несколько слов и о нефутбольной составляющей проекта. Да, команда идёт в нижней части турнирной таблицы, коллективы из зоны переходных матчей активно машут в направлении "жёлто-чёрных", показывая, что их там ждут. Но помимо футбола в клубе активно развивают и другие направления. С каким бы пафосом не строилась академия, но она строится. Плюс клуб ведёт работу в маркетинговой плоскости, вовлекая болельщиков на одну из лучших арен Украины. То есть клуб развивается органично. Нет-нет, что вы, я не намекаю на "Верес" без своего стадиона, "Зарю" всё ещё без своей аудитории в Запорожье или "Ворсклу", у которой вроде бы есть и одно, и другое, но на выходе на трибунах всегда пусто. Так, просто эти клубы сейчас случайно вспомнились. Александр Рыженко

"Львов" спрогрессировал. Но гарантий долгосрочного развития все еще не видно

Все познается в сравнении… Кто-то скажет, что "Львов" – вообще не для премьер-лиги. Что наличие таких команд снижает общий средний уровень турнира. Частично можно согласиться, но я бы хотел вернуть читателей примерно на год в прошлое, когда "Львов" из-за различных проблем долго не мог провести выездной матч против "Миная" в прошлогодней УПЛ.

Точно знаю, что некоторые члены закарпатского клуба тогда держали этот матч в голове как почти "гарантийный" относительно получения трех очков. Уж слишком беспомощно выглядел "Львов". Однако матч все откладывался, и в расположении львовян произошло немало перемен. Пришел Шумский, взял в Ужгороде три очка, а в целом "Львов" спокойно финишировал вне зоны вылета.

После Шумского уже был Бессмертный, затем Чопик, далее (и до сих пор) – Дулуб. Да, тренеры меняются часто, но и представление о команде меняется. Если раньше ее как "сладкую булочку" воспринимали даже аутсайдеры лиги, то теперь в гости во Львов едут с опаской.

"Ворскла" взяла здесь только одно очко, хотя могла проиграть. Как, например, проиграла здесь "Заря". "Шахтер" победил 6:1 в Киеве, но в первом тайме не доминировал над соперником и неизвестно, как сложилась бы ситуация, если бы не спорный пенальти на Мудрике.

Проблема в том, что у "Львова" нет четко определенного вектора: тренерам не прощают осечек (Шумский и Бессмертный заслуживали большего доверия), а трансферная политика выглядит хаотичной. Да и борьбу за признание будет выиграть тяжело, ведь многие львовские болельщики признают "своей" только одну команду – возрождающиеся "Карпаты". Игроки и тренеры "Львова" жалуются на "недобор" очков – показатели xG значительно превышают реальные значения забитых мячей. Так, может, проблема как раз в отсутствии поддержки, азарта, энергии с трибун?! Игорь Семйон

Читайте такжеВеселый Черноморец, эмоции Миная и слабые трансферы Ингульца. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам полугодия