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"В Новый год без старого лохмотья" - Ультрас Динамо продолжают воевать с Луческу - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве появилось новое новогоднее граффити

"В Новый год без старого лохмотья" - Ультрас Динамо продолжают воевать с Луческу - ФОТО

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Группировка ультрас "Динамо" WBC продолжает протестовать против того, что главным тренером киевлян остается Мирча Луческу.

Фанаты к Новому году нарисовали граффити со словами "В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим.)".

"Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам", – сказано в заявлении группы.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.12.2021 в 18:43
Цыгана хейтят уже не только ультрас, а "разочаровавшиеся" бывшие его фанаты)
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
20.12.2021 в 18:32
Ультрас банда псов
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+3
-2
avatar
c99baf (Харьков)
20.12.2021 в 18:49
Особенно кУевских...
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+2
-1


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