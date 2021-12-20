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"В Новый год без старого лохмотья" - Ультрас Динамо продолжают воевать с Луческу - ФОТО
В Киеве появилось новое новогоднее граффити
facebook.com/wbc.kyiv
Группировка ультрас "
Фанаты к Новому году нарисовали граффити со словами "В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим.)".
"Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам", – сказано в заявлении группы.
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