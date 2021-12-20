"В Новый год без старого лохмотья" - Ультрас Динамо продолжают воевать с Луческу - ФОТО

Группировка ультрас " Динамо " WBC продолжает протестовать против того, что главным тренером киевлян остается Мирча Луческу.

Фанаты к Новому году нарисовали граффити со словами "В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим.)".

"Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам", – сказано в заявлении группы.