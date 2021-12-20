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Романо: Миколенко в Эвертоне - завершенная сделка. Осталось только объявить о переходе
Все идет к тому
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который одним из первых заявлял о переходе защитника
"Эвертон" уладил последние детали по трансферу Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр.
Осталось только объявить о переходе. Это завершенная сделка", – сказал Романо на своем канале в Twitch.
По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составит 20 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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