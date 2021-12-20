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Романо: Миколенко в Эвертоне - завершенная сделка. Осталось только объявить о переходе

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Все идет к тому

Романо: Миколенко в Эвертоне - завершенная сделка. Осталось только объявить о переходе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который одним из первых заявлял о переходе защитника Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон", поделился новой информацией относительно трансфера.

"Эвертон" уладил последние детали по трансферу Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр.

Осталось только объявить о переходе. Это завершенная сделка", – сказал Романо на своем канале в Twitch.

По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Фабрицио Романо
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Источник:
Goodison news

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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
20.12.2021 в 20:32
А вам двоим ниже, какое дело, фунты или эуры? Я рад за Миколенко, пожелаю ему удачи! Держись, пацан!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 20:36
От этого зависят их комиссионные. В деле они
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0
0
Зритель (Харьков)
20.12.2021 в 20:07
Так 20 млн. евро или фунтов? Вы там на сайте определитесь как-то.
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0
-2
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alex 66 (Кременчук)
20.12.2021 в 20:22
ну да, гонят беса
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0
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
20.12.2021 в 20:58
20 мільйонів доларів в футнах
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0
0


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