Романо: Миколенко в Эвертоне - завершенная сделка. Осталось только объявить о переходе

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который одним из первых заявлял о переходе защитника Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон", поделился новой информацией относительно трансфера.

"Эвертон" уладил последние детали по трансферу Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр. Осталось только объявить о переходе. Это завершенная сделка", – сказал Романо на своем канале в Twitch.

По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.