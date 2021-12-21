Ярослав Вишняк: Против Колоса в Ковалевке играют вторым номером

В отличие от двух предыдущих сезонов, в которых команда из Ковалевки занимала 6-е и 4-е места соответственно, в нынешнем турнирные дела сразу не задались. Лишь в последних пяти турах "Колосу" удалось совершить прорыв, набрав 13 очков из 15 возможных. Этот отрезок сельский коллектив проводил под руководством Ярослава Вишняка, утвержденного в роли главного тренера чуть больше трех недель назад.

- Вы возглавили команду в непростой момент. На какие проблемы обратили внимание в первую очередь? - интересуюсь у Вишняка.

- Главная проблема, с которой пришлось столкнуться, заключалась в том, что "Колосом" было набрано малое количество очков, из-за чего мы вплотную приблизились к зоне вылета. Дальнейшие шаги были направлены на то, чтобы постараться отдалиться от опасной зоны и набрать как можно больше пунктов. Игра была построена на достижение результата, что все наверняка видели, а многие даже критиковали. Но я думаю, что в этой ситуации можно понять и меня, и команду.

- За шесть туров вам удалось существенно исправить положение, благодаря чему "Колос" поднялся на восьмое место. Моральное удовлетворение от эффективной работы присутствует?

- Естественно. Положительный результат всегда добавляет оптимизма, это позволяет формированию хорошего микроклимата в коллективе. Можно сказать, что благодаря одержанным победам появился позитив, улучшилось настроение. Для нас это очень важно, особенно в той ситуации, которая была. Так что в отпуск мы ушли в хорошем расположении духа.

- В ходе осеннего этапа чемпионата "Колос" много очков потерял в домашних играх. Причины столь парадоксальной ситуации выяснить уже удалось?

- Если взять в глобальном плане, то нельзя сказать, что "Колос" старожил Премьер-лиги. Когда мы в нее вошли, то на протяжении первых двух сезонов играли "от соперника". Перед этим скрупулезно каждого из них разбирали, стараясь не дать ему сыграть в свою игру. Мы были новичками, и для нас даже ничьи были хорошим результатом. За счет трудолюбия и работоспособности "Колос" выжимал максимум из того, что создавал. Плюс хорошо у нас получалось использовать стандартные положения, благодаря которым мы "вытаскивали" многие игры. Это позволяло набирать очки и занимать высокие места. Но стоит учитывать, что в летний период команду покинуло сразу шестеро футболистов - Павел Ориховский, Денис Антюх и четверо находившихся у нас в аренде – Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Евгений Смирный, и Евгений Исаенко. Все эти ребята имели немаловажное значение в игре "Колоса". Они давали нам скорость, быстрый переходи из обороны в атаку, чем мы и славились. В связи со сменой вектора, который по решению нашего руководства предусматривал отказ от арендованных игроков в большом количесте, последовала перестройка. Заменить этих шестерых ребят, которые были в "Колосе" заметными фигурами, не удалось. И это тоже сказалось. К тому же, за последний год команды стали относиться к "Колосу" совсем по-другому – не так, как в сезонах 2019/20 и 2020/21. Они воспринимают нас не как новичка, а как боевую единицу. Против нас в Ковалевке играют вторым номером, что для подопечных все же неудобно. Это сопряжено с тем, что нужно перестраивать игру и подбирать футболистов под стиль игры первым номером. Все это не так просто и делается не так быстро. Столкнувшись с такими сложностями, пришлось некоторые домашние матчи играть первым номером, в результате чего соперник ловил нас на контратаках. Когда мы проигрывали, то это не были крупные поражения – мы уступали в один-два мяча. В частности, так было в поединках с "Александрией" (0:1), "Мариуполем" (1:3), "Львовом" (0:1)…

- Крупное поражение со счетом 0:7 от киевское "Динамо" наверняка сильно ударило по психологии футболистов "Колоса". Сколько времени понадобилось, чтобы моральное состояние пришло в норму?

Такие поражения остаются в истории клуба. Это действительно было болезненно. Мы все это поражение очень переживали. Помнится, в дебютный сезон "Колоса" в Премьер-лиге было 0:6 от "Шахтера". В той игре мы создавали моменты, бежали вперед и старались выглядеть неплохо. Но тогда горняки преподали нам в Харькове хороший урок. В упомянутом же матче этого сезона с "Динамо" ситуация была такая, что мы больше были разочарованы отношением к игре и тем, как в наши ворота все так легко залетало. Это было болезненно в плане того, как мы выглядели на футбольном поле. Что и говорить, переживали столь крупное поражение мы очень долго. Оно надолго остается занозой в сердце. Не знаю, как у футболистов, но у тренерского штаба это поражение в памяти остается до сих пор.

- Какие матчи из сыгранных под вашим руководством, занесли бы в актив?

- Абсолютно все. Рад тому, что команда ближе к концу первого круга воспряла духом. Было видно, что ребята стараются исправить ситуацию, в которую попали мы все вместе. Это было заметно во всех без исключениях матчах. В заключительной декаде ноября был отрезок, когда мы за одну неделю сыграли три игры. Сначала встретились в Чернигове с "Десной", после чего вернулись ночью домой. В этот же день уехали в Ужгород играть с "Минаем", где вырвали непростую ничью. А вернувшись в Ковалевку, уже через два дня играли с "Вересом". В каждой из этих встреч, как и в последующих – с "Металлистом 1925" и тем же "Минаем" никто не упрекнет "Колос" в том, что он не хотел исправить положение. Да, возможно это было не ярко и не впечатляюще, но зато надежно и рационально. Чему я особенно рад, так это достижению в этих матчах результата.

- За период с июня по начало сентября команду пополнила группа игроков атаки – Анатолий Нуриев, Диего Силва, Ника Ситчинава и Ренан. Однако за всю осеннюю часть чемпионата все четверо в общей сложности забили всего 5 мячей. Не слишком ли мало?

- Когда летом приобретали этих игроков, мы надеялись, что все они смогут нам сразу приносить результат. Будучи в тренерском штабе помощником, у нас с Русланом Костышиным всегда был тесный контакт, и мы между собой все это обсуждали. К сожалению, им понадобилось намного больше времени для адаптации, чем нами предполагалось. Не в обиду ребятам и их предыдущим командам скажу вот что. В них закрывали глаза на то, что одну игру они могли сыграть хорошо, вторую неважно, а третью провалить, их никто не менял. Они были безоговорчными лидерами в своих коллективах. В Ковалевке такого статуса предоставить им не могли, и они столкнулись с конкуренцией, которую составляли ребята, выигрывавшие с "Колосом" четвертое место в Премьер-лиге. В этой конкуренции они не могли себя очень долго найти. Но все же в концовке осеннего отрезка чемпионата каждый из названной вами четверки отметился результативными действиями, что подтверждает правильность их приобретения. Мы надеемся, что все они будут в дальнейшем прогрессировать и принесут большую пользу "Колосу".

- Кто из игроков ближайшего резерва в скором времени может заявить о себе в полный голос в составе главной команды?

- У нас есть команда U19, возглавляемая Александром Поздеевым, с которым мы находимся в постоянном контакте и при возможности смотрим игры с участием его подопечных. Среди них есть ребята, которые в недалеком будущем могут себя проявить таким образом, что будут претендовать на место в заявке главной команды. Мы возьмем на сбор нескольких молодых ребят, которые значились в кадровой обойме "Колоса" в последних турах. На них мы рассчитываем и надемся, что они смогут составить конкуренцию основным футболистам. Из молодых могу отметить Кирилла Фесюна, который достаточно ярко проявил себя в воротах. Когда ему пришлось занять в них место, он не испортил впечатления, сыграв не по годам зрело. Надеемся, что попадавшие в протокол матчей последних туров Евгений Данилюк, Жозе Мартин и Олег Криворучко смогут также себя проявить и составить конкуренцию. Кроме них, назову вернувшегося в "Колос" из аренды в хмельницком "Подолье" Станислава Мораренко. Он забил несколько важных мячей, сыграв ряд хороших матчей в этом сезоне. Парень получит шанс проявить себя на сборах.

- Задачи, стоящие перед "Колосом", отнюдь не предусматривают пребывание команды в середине турнирной таблицы. По силам ли будет команде хотя бы частично исправить ситуацию в весеннем отрезке чемпионата и попытаться подняться ближе к лидирующей группе?

- Однозначно: такая задача будет стоять. Что ее декларирует? Предыдущий чемпионат, когда "Колос" занял высокое четвртое место. Понятное дело, что опускаться всегда тяжело, и очень жаль, что пришлось окунуться в нижнюю часть турнирной таблицы. Но опять же, мы потихоньку выкарабкались из нее, и теперь есть надежда, что усилившись в зимнюю пору, сможем достойно выйти из этой ситуации. Уверен на сто процентов, что наши игроки с ней никоим образом не хотят мириться и намерены исправить это положение. Как и тренерский штаб и руководство клуба. Поэтому в зимний период мы приложим все усилия, чтобы качественно провести подготовку к весенней части сезона-2021/22 и в итоге оказаться как можно выше в турнирной таблице.

- Во многих клубах за невыполнение задачи на сезон футболисты лишаются бонусов или же подвергаются штрафным санкциям. В "Колосе" подобные нюансы в контрактах футболистов прописаны?

- Знаете, есть контракты, а есть мудрость руководства клуба. Могу сказать, что у "Колоса" мудрый президент. Андрей Засуха внимательно следит за тем, что происходит с командой. Возможно, в какие-то вещи на футбольном поле он не углубляется, однако способен четко определить, когда команда старается и полностью отдается игре. Его в этом плане провести сложно. Что касается санкций, то таких в "Колосе" нет. Их можно применять лишь к тем, кто не хочет играть или непрофессионально относится к своему делу. Думаю, что президент очень мудро поступил, найдя подход к футболистам и сделав все для того, чтобы их заинтересовать и подбодрить, когда трудно. Это еще раз показывает, что он находится воедино с "Колосом" в разные периоды – как в успешные, так и в сложные. Андрей Анатольевич не отворачивается и не ищет повод кого-то просто оштрафовать или за что-то наказать. Он видит, как сложилась ситуация и понимает, что молодой клуб временно оказался в таком положении. Своим отношением и решениями Засуха помог сделать так, чтобы команда добилась лучших результатов.

- Какие-либо кадровые потери ожидают "Колос" этой зимой?

- Да, изменения в команде будут. Уже сейчас могу сказать, что "Колос" покинет пять человек, один из которых – Виталий Гавриш. Правда, эту потерю можно одновременно назвать и приобретением. Дело в том, что заканчивая карьеру игрока, он становится помощником главного тренера. По остальным фамилиям будет полная ясность уже после Нового года, когда откроется трансферное окно. Тогда мы и озвучим тех, кто покинет клуб, как и назовем имена игроков, с которыми подпишем контракты. Надеюсь, что новые ребята нам помогут.

- Какие позиции являются наиболее проблемными?

- Таких уж проблемных, чтобы прямо некому было играть, нет. А вот позиции, которые хочется усилить, есть. Мне бы хотелось усилиться крайними защитниками, способными поддерживать атаки из глубины, а также несколькими игроками середины поля, которые могут придержать мяч, развить атаку и поддержать ее вторым темпом. Ну и, конечно же, хотелось бы иметь человека на острие атаки или на позиции "под нападающим", который может отдать хорошую передачу или же завершить атаку сам. Все эти позиции будем стараться усилить уже этой зимой. Посмотрим, что из этого получится. Остальных же игроков будем стараться добирать летом. На сегодняшний же день у нас есть неплохая команда, которая, на мой взгляд, нуждается лишь в точечном усилении.

- Многие обратили внимание на любопытный факт: ваше утверждение в роли главного тренера по срокам аккурат совпало с обнародованной каналом "Футбол 1/2/3" новостью о появлении у одесского "Черноморца" новых хозяев. Вас назначили после того, как стало известно, что возможный альянс "Колоса" с Романом Григорчуком не состоится?

- Мне сложно сказать, так как я не присутствовал при переговорах. Этот вопрос больше к руководству клуба. Когда разговоры о разных кандидатурах на роль главного тренера велись, я, как все любители футбола узнавал об этом из СМИ. А как все происходило на самом деле, как и насколько далеко руководство нашего клуба в этих переговорах продвинулось и насколько тесно с тем или иным кандидатом оно общалось – не знаю. Но могу сказать, в тот период руководить командой было нелегко. Я-то к этому спокойно отношусь (это часть моей работы), а вот на ребятах это сказывалось негативно. Тяжело управлять командой, когда люди находятся в неопределенности. К одиннадцати часам, когда у нас должна быть тренировка, многие уже прочитали в интернете, что есть два-три кандидата на роль главного тренера "Колоса". Понятное дело, это отвлекает футболистов от работы.

- Получается, в один прекрасный момент вам сообщили: приставка "и.о." в вашей должности снимается и вы утверждаетесь в роли главного тренера?

- Да. Это было перед игрой с "Вересом". В раздевалку зашел Андрей Анатольевич и сказал, что принято такое решение. А после матча об этом уже было заявлено официально.

- Где "Колос" проведет зимние сборы?

- Втягивающий цикл пройдет во второй половине января в Ковалевке, а затем нас ждет трехнедельный сбор в Турции.