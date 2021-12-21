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Тотовицкий покинул черниговскую Десну
Стороны решили не продлевать сотрудничество
Фото: ФК Десна
28-летний полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий покинул черниговский клуб.
Стороны решили не продлевать сотрудничество.
Тотовицкий стал игроком "Десны" в январе 2020 года. В футболке черниговского клуба полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и выполнил 9 результативных передач. Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".
Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".
Добавим, что на протяжении этого сезона у "Десны" серьезная задолженность по зарплатам перед игроками.
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