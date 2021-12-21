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Тотовицкий покинул черниговскую Десну

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стороны решили не продлевать сотрудничество

Тотовицкий покинул черниговскую Десну

Фото: ФК Десна

Новина українською

28-летний полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий покинул черниговский клуб.

Стороны решили не продлевать сотрудничество.

Тотовицкий стал игроком "Десны" в январе 2020 года. В футболке черниговского клуба полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и выполнил 9 результативных передач. Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".

Добавим, что на протяжении этого сезона у "Десны" серьезная задолженность по зарплатам перед игроками.

Читайте такжеПресс-атташе Десны: С Тотовицким, Будковским и Арвеладзе ведутся переговоры по новому контракту
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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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zafo65
21.12.2021 в 11:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.12.2021 в 11:42
может в Ингулец из Петрово зовут?
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0
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