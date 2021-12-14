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Тотовицкий может поехать на сборы с Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Зимой у форварда заканчивается контракт с Десной

Тотовицкий может поехать на сборы с Динамо

Фото: ФК Десна

Новина українською

"Динамо" подготовку к весенней части чемпионата начнет 13 января. После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, "Динамо" отправится на первый сбор в Испанию.

По информации Meta-ratings, одним из потенциальных новичков киевлян этой зимой может стать нападающий "Десны" Андрей Тотовицкий, у которого завершился контракт с черниговским клубом.

По имеющейся информации, фамилия Тотовицкого числится в числе возможных новичков "Динамо", однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер бело-синих Мирча Луческу. Если румынский специалист даст добро, экс-капитан "Десны" отправится на сборы с киевлянами в Испанию в качестве свободного агента.

Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Тотовицкий сыграл за "Десну" 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (7)
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C_Ballack (Днепр)
14.12.2021 в 20:57
С таким уселением от Дынамо у Днепра появятся хорошие шансы побороться за 2-е место.
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
14.12.2021 в 20:49
Ну форвард из него так себе. Блин,им мало одного Кулача, сколько можно собирать третьесортный непотриб, к тому же возрастной. Этого добра и так сидит на банке целая рота,а в нападении играть некому. С таким "усилением", лечащийся Беседин может спать спокойно, его месту в стартовом составе ничего не угрожает..
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.12.2021 в 20:42
Ну все, почався черговий етап "підсилення" кулачами, антюхами, костевичами та бєлуцами. Невже Будулаю не образливо, що на старості доводиться брати участь в от такій клоунаді? Безкінечна казочка про білого бичка від Суркисів про найвищі завдання та євроамбіції.
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.12.2021 в 20:42
Есть ещё Детинье .он свободный
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+2
0
fan sd
14.12.2021 в 20:41
опять "усиление"?
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+3
0
kravaserega (Kyiv)
14.12.2021 в 20:36
Я конечно с детства болею за Динамо, но блин, хватит уже подбирать и собирать всякий шлак, купите нормального форварда
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+4
0
Камонплей
14.12.2021 в 20:34
ще один резервіст під гармаша, логічно.
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+2
0


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