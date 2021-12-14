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Тотовицкий может поехать на сборы с Динамо
Зимой у форварда заканчивается контракт с Десной
Фото: ФК Десна
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По информации Meta-ratings, одним из потенциальных новичков киевлян этой зимой может стать нападающий "Десны" Андрей Тотовицкий, у которого завершился контракт с черниговским клубом.
По имеющейся информации, фамилия Тотовицкого числится в числе возможных новичков "Динамо", однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер бело-синих Мирча Луческу. Если румынский специалист даст добро, экс-капитан "Десны" отправится на сборы с киевлянами в Испанию в качестве свободного агента.
Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Тотовицкий сыграл за "Десну" 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
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