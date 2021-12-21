Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо

Бывший полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.

– Закончился контракт, сказать больше нечего.

– Поедете на сборы с "Динамо"? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?

– С командой я уже определился. И это не "Динамо", – сказал Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".