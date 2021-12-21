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Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек прокомментировал свой уход из "Десны"

Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо

Фото: ФК Десна

Новина українською

Бывший полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.

– Закончился контракт, сказать больше нечего.

– Поедете на сборы с "Динамо"? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?

– С командой я уже определился. И это не "Динамо", – сказал Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
21.12.2021 в 13:27
Неужели в Ингулец))??
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Il Gatto
21.12.2021 в 13:07
слава богу
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Litb@rski (Кёльн)
21.12.2021 в 12:48
Статья что в лужу пукнули...будет известно куда уходит , тогда и пишите
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