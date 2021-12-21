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Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо
Хавбек прокомментировал свой уход из "Десны"
Фото: ФК Десна
Бывший полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал свой уход из черниговского клуба.
– Закончился контракт, сказать больше нечего.
– Поедете на сборы с "Динамо"? Перейдете в другой украинский клуб? Или есть вариант за границей?
– С командой я уже определился. И это не "Динамо", – сказал Тотовицкий.
Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
21.12.2021 в 13:27
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Il Gatto
21.12.2021 в 13:07
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Litb@rski (Кёльн)
21.12.2021 в 12:48
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