Луческу входит в топ-300 самых богатых людей Румынии

Издание Capital составило список топ-300 самых богатых людей Румынии.

Нашлось в нем место и некоторым спортсменам, тренерам и футбольным функционерам.

Так, главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу расположился на 203-м месте рейтинга. Его состояние оценивается 35-37 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи (255-е место, 27-31 миллион евро) и Кристиан Киву (291-е место, 22-24 миллиона евро), а также теннисистка Симона Халеп (146-е место, 46-50 миллионов евро).

В топ-15 местного рейтинга из людей спорта присутствуют Ион Цириак (экс-теннисист, общественный деятель и бизнесмен – 3 место, 1,9 - 2 млрд евро), Джордже Бекали (владелец "Стяуа", политик и бизнесмен - 14 место, 325 - 425 миллионов евро).