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Луческу входит в топ-300 самых богатых людей Румынии
Состояние тренера оценивается 35-37 миллионов евро
Фото: Александр Приходько
Издание Capital составило список топ-300 самых богатых людей Румынии.
Нашлось в нем место и некоторым спортсменам, тренерам и футбольным функционерам.
Так, главный тренер киевского "
Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи (255-е место, 27-31 миллион евро) и Кристиан Киву (291-е место, 22-24 миллиона евро), а также теннисистка Симона Халеп (146-е место, 46-50 миллионов евро).
В топ-15 местного рейтинга из людей спорта присутствуют Ион Цириак (экс-теннисист, общественный деятель и бизнесмен – 3 место, 1,9 - 2 млрд евро), Джордже Бекали (владелец "Стяуа", политик и бизнесмен - 14 место, 325 - 425 миллионов евро).
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