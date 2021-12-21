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Луческу входит в топ-300 самых богатых людей Румынии

Премьер-лига
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(1 голосов)

Состояние тренера оценивается 35-37 миллионов евро

Луческу входит в топ-300 самых богатых людей Румынии

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Издание Capital составило список топ-300 самых богатых людей Румынии.

Нашлось в нем место и некоторым спортсменам, тренерам и футбольным функционерам.

Так, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу расположился на 203-м месте рейтинга. Его состояние оценивается 35-37 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи (255-е место, 27-31 миллион евро) и Кристиан Киву (291-е место, 22-24 миллиона евро), а также теннисистка Симона Халеп (146-е место, 46-50 миллионов евро).

В топ-15 местного рейтинга из людей спорта присутствуют Ион Цириак (экс-теннисист, общественный деятель и бизнесмен – 3 место, 1,9 - 2 млрд евро), Джордже Бекали (владелец "Стяуа", политик и бизнесмен - 14 место, 325 - 425 миллионов евро).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.12.2021 в 19:08
Разводит украинских кроликов)))).
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Maldini (Киев)
21.12.2021 в 19:03
Вот поэтому Луческу пора,и как пора,возвращаться домой.в Румынию!Неужели он этого не понимает???Нужно не забывать откуда ТЫ родом?!
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