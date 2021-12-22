ФК "Львов" подписал первого зимнего новичка.

Горожане подписали голкипера, пригласив 23-летнего Ивана Пономаренко, выступавшего за "Буковину".

В составе команды из Черновцов в осенней части сезона вратарь провел 15 матчей. Также в его активе есть выступления за "Днепр" и душанбинский ЦСКА.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.