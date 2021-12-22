Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов подписал первого зимнего новичка
Львовяне подписали голкипера из Первой лиги
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
Горожане подписали голкипера, пригласив 23-летнего Ивана Пономаренко, выступавшего за "Буковину".
В составе команды из Черновцов в осенней части сезона вратарь провел 15 матчей. Также в его активе есть выступления за "Днепр" и душанбинский ЦСКА.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta Ratings
Популярное сейчас
- Владелец Десны может прекратить финансирование команды - источник
- Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ
- Успех Шевченко, приз для Луческу, боевая ничья Барселоны. Главные новости за 21 декабря
- Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...