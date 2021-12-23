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Днепр-1 договорился о полноценном трансфере бразильца - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Билл продолжит выступать за украинский клуб

Днепр-1 договорился о полноценном трансфере бразильца - источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Бразильский полузащитник "Фламенго" Билл, выступающий за "Днепр-1" на правах аренды, в ближайшее время станет полноценным игроком днепровского клуба, сообщает FCDNIPRO.COM.

Соглашение с самим футболистом уже достигнуто. Срок действия контракта составит пять лет. Тренерский штаб положительно оценивает адаптацию бразильца к украинскому футболу.

22-летний Билл выступает за "Днепр-1" с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "днепрян" 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" предложил за игрока 450 тысяч евро.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Билл
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.12.2021 в 09:35
Значит Кривбасс выкупит Вагнера
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