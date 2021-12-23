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Днепр-1 договорился о полноценном трансфере бразильца - источник
Билл продолжит выступать за украинский клуб
Фото: СК Днепр-1
Бразильский полузащитник "Фламенго" Билл, выступающий за "Днепр-1" на правах аренды, в ближайшее время станет полноценным игроком днепровского клуба, сообщает FCDNIPRO.COM.
Соглашение с самим футболистом уже достигнуто. Срок действия контракта составит пять лет. Тренерский штаб положительно оценивает адаптацию бразильца к украинскому футболу.
22-летний Билл выступает за "Днепр-1" с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "днепрян" 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Днепр-1" предложил за игрока 450 тысяч евро.
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