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Полиция открыла уголовное производство по поводу угроз Селезнева, но дело передали в Ужгород

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Понесет ли футболист наказание за свои слова?

Полиция открыла уголовное производство по поводу угроз Селезнева, но дело передали в Ужгород

Фото: ФК Минай

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил о результатах подачи заявления на нападающего "Миная" Евгения Селезнева.

Полиция завела на форварда уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – "Погроза або насильство щодо журналіста», наказание по которой – исправительные работы сроком до двух лет или арест – до шести месяцев, или ограничение свободы – до трех лет, или лишение свободы – до трех лет.

Однако, дело перевели из Киева в Ужгород, аргументируя это тем, что правонарушение происходило там.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.12.2021 в 13:25
Дадут заработать местным.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2021 в 13:25
Справу передали слідчому на прізвисько Тунець...
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