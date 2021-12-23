Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полиция открыла уголовное производство по поводу угроз Селезнева, но дело передали в Ужгород
Понесет ли футболист наказание за свои слова?
Фото: ФК Минай
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил о результатах подачи заявления на нападающего "Миная" Евгения Селезнева.
Полиция завела на форварда уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – "Погроза або насильство щодо журналіста», наказание по которой – исправительные работы сроком до двух лет или арест – до шести месяцев, или ограничение свободы – до трех лет, или лишение свободы – до трех лет.
Однако, дело перевели из Киева в Ужгород, аргументируя это тем, что правонарушение происходило там.
Популярное сейчас
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Вратарь
- Левандовский назвал шесть фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
- Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО