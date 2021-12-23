Полиция открыла уголовное производство по поводу угроз Селезнева, но дело передали в Ужгород

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил о результатах подачи заявления на нападающего "Миная" Евгения Селезнева.

Полиция завела на форварда уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – "Погроза або насильство щодо журналіста», наказание по которой – исправительные работы сроком до двух лет или арест – до шести месяцев, или ограничение свободы – до трех лет, или лишение свободы – до трех лет.

Однако, дело перевели из Киева в Ужгород, аргументируя это тем, что правонарушение происходило там.