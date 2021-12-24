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Динамо хотело подписать 20-летнего форварда Крузейро, но получило отказ

Премьер-лига
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Бразильский клуб отклонил предложение киевлян

Динамо хотело подписать 20-летнего форварда Крузейро, но получило отказ

Фото: Bruno Haddad/Cruzeiro

Новина українською

Киевское "Динамо" пыталось заполучить форварда "Крузейро" Игора Тиаго, сообщает ресурс Itatiaia.

Однако, по информации источника, бразильский клуб ответил отказом по их запросу. В то же время, сумма, которую предлагало "Динамо", остается неизвестной.

Сообщается, что кроме киевлян, "Крузейро" отказал в продаже игрока словацкому "ДАКу" и японскому клубу, название которого не раскрывается. Они предлагали за игрока 550 тысяч евро.

На данный момент у Тиаго есть еще два предложения - от болгарского "Лудогорца" и неназванной команды из Европы. Они предлагают 1,2 млн и 2,3 млн евро соответственно.

20-летний футболист является воспитанником "Крузейро". В нынешнем сезоне в Серии В он провел 25 матчей за команду, в которых забил 4 гола и отметился результативной передачей.

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В статье: Динамо (Киев) Крузейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
Itatiaia

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