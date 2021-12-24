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Динамо хотело подписать 20-летнего форварда Крузейро, но получило отказ
Бразильский клуб отклонил предложение киевлян
Фото: Bruno Haddad/Cruzeiro
Киевское "Динамо" пыталось заполучить форварда "Крузейро" Игора Тиаго, сообщает ресурс Itatiaia.
Однако, по информации источника, бразильский клуб ответил отказом по их запросу. В то же время, сумма, которую предлагало "Динамо", остается неизвестной.
Сообщается, что кроме киевлян, "Крузейро" отказал в продаже игрока словацкому "ДАКу" и японскому клубу, название которого не раскрывается. Они предлагали за игрока 550 тысяч евро.
На данный момент у Тиаго есть еще два предложения - от болгарского "Лудогорца" и неназванной команды из Европы. Они предлагают 1,2 млн и 2,3 млн евро соответственно.
20-летний футболист является воспитанником "Крузейро". В нынешнем сезоне в Серии В он провел 25 матчей за команду, в которых забил 4 гола и отметился результативной передачей.
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