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Металлист 1925 рассчитывает подписать 5-6 игроков на проблемные позиции

Премьер-лига
(1 голосов)

Это нападение и защита

Металлист 1925 рассчитывает подписать 5-6 игроков на проблемные позиции

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко после окончания первой части сезона рассказал о трансферных планах.

- Когда команда соберется, кого не досчитаетесь, на кого уже не рассчитываете?

- Я пока не могу ответить вам на этот вопрос. Мы решили, что не будем поднимать эту тему до Нового года. А уже после - вернемся к этому вопросу. Мы так договорились между собой в руководстве клуба.

- Насчет трансферов, кто придет, есть ли уже какая-то конкретика?

- Мы, как хороший купец, весь товар на стол сразу не выкладываем. А Харьков - это купеческий город. Мы не спешим. Ни с трансферами, с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу свою. Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита.

- Вы вспоминали о молодежи, насколько рассчитываете на юношескую команду, потому что они успешно выступают в своем турнире? Кто из них поедет на сборы?

- Поедет четыре-пять игроков. Фамилии называть не буду, чтобы они не расслаблялись. До пяти игроков юношеской команды должны поехать на сборы с первой командой, - сказал Вдовенко.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Ярослав Вдовенко
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Источник:
Металлист 1925

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