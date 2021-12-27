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Металлист 1925 рассчитывает подписать 5-6 игроков на проблемные позиции
Это нападение и защита
Фото: Металлист 1925
Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко после окончания первой части сезона рассказал о трансферных планах.
- Когда команда соберется, кого не досчитаетесь, на кого уже не рассчитываете?
- Я пока не могу ответить вам на этот вопрос. Мы решили, что не будем поднимать эту тему до Нового года. А уже после - вернемся к этому вопросу. Мы так договорились между собой в руководстве клуба.
- Насчет трансферов, кто придет, есть ли уже какая-то конкретика?
- Мы, как хороший купец, весь товар на стол сразу не выкладываем. А Харьков - это купеческий город. Мы не спешим. Ни с трансферами, с объявлениями громкими. Все увидим, все покажем. Хотим, чтобы было ярко, красиво и неожиданно. Элемент неожиданности добавить в работу свою. Мы рассчитываем подписать пять-шесть игроков на наши проблемные позиции. Это нападение и защита.
- Вы вспоминали о молодежи, насколько рассчитываете на юношескую команду, потому что они успешно выступают в своем турнире? Кто из них поедет на сборы?
- Поедет четыре-пять игроков. Фамилии называть не буду, чтобы они не расслаблялись. До пяти игроков юношеской команды должны поехать на сборы с первой командой, - сказал Вдовенко.
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