СМИ: Ворскла хочет вернуть Кулача

Полтавская " Ворскла " ищет усиление в атакующую линию команды.

По информации Meta-ratings, в начале января "Ворскла" приложит усилия, чтобы взять в аренду у "Динамо" 28-летнего нападающего Владислава Кулача, раньше уже выступавшего за полтавчан, но не сумевшего закрепиться в составе киевлян.

Также не исключено, что полтавчане в переговорах с "Динамо" затронут вопрос полного трансфера экс-полтавчанина.

Также "Ворскла" активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать 30-летнего Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в основе полтавчан.

Напомним, что Transfermarkt оценивает Кулача в 1 миллион евро, а Эсеолу – в 500 тысяч евро.

Кулач в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами. В текущем сезоне Кулач провел за "Динамо" 5 матчей во всех турнирах. где забил один гол.