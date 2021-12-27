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СМИ: Ворскла хочет вернуть Кулача
Полтавчане ищут варианты
ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "
По информации Meta-ratings, в начале января "Ворскла" приложит усилия, чтобы взять в аренду у "Динамо" 28-летнего нападающего Владислава Кулача, раньше уже выступавшего за полтавчан, но не сумевшего закрепиться в составе киевлян.
Также не исключено, что полтавчане в переговорах с "Динамо" затронут вопрос полного трансфера экс-полтавчанина.
Также "Ворскла" активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать 30-летнего Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в основе полтавчан.
Напомним, что Transfermarkt оценивает Кулача в 1 миллион евро, а Эсеолу – в 500 тысяч евро.
Кулач в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами. В текущем сезоне Кулач провел за "Динамо" 5 матчей во всех турнирах. где забил один гол.
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