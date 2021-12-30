Динамо, Италия, Месси, Левандовски и все-все-все. Чемпионы-2021 в ФОТО

2021-й год подходит к концу. UA-Футбол проводит его подборкой чемпионских фото главных футбольных турниров.

Начинаем наш хит-парад со своего родного. Киевское "Динамо" впервые за пять лет отметило завоевание золотых наград, которые бело-синие положили в национальный кубок

Недолго "Ливерпуль" находился на троне в Англии. Хосеп Гвардиола провел работу над ошибками и выиграл свой третий титул в сильнейшей лиге мира с "Манчестер Сити"

Перед этим горожане забрали Кубок лиги, одолев в финале "Тоттенхэм". "Сити" выиграл турнир четвертый раз подряд, чего раньше никому не удавалось

А вот старейший футбольный турнир – Кубок Англии – впервые выиграл "Лестер". В решающем матче лисы обыграли будущего триумфатора Лиги Чемпионов

В Испании "Атлетико" сумел сдвинуть с вершины "Реал" и "Барселону". Если каталонцы уже двигались в направлении глубокого кризиса, то со сливочными пришлось пободаться. Банда Симеоне справилась

Девять сезонов подряд Серию А выигрывал "Ювентус". И вот гегемонию туринского гранда с самим Криштиану Роналду в составе прервал миланский "Интер", для которого это Скудетто стало 19-м в истории

А вот "Бавария" повторила рекорд "Ювентуса" – конкурентов у мюнхенцев в Бундеслиге до сих пор нет

Перед тем, как перейти к еврокубкам, вспомним, что еще в феврале "Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира. В финале мюнхенцам неожиданно противостоял представитель Мексики – "Тигрес". Бился достойно, но все же не устоял

Он снова это сделал! Унаи Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы, только уже не с "Севильей", а с "Вильярреалом". В финале Желтая субмарина потопила МЮ, считавшийся фаворитом

Победитель Лиги Чемпионов тоже оказался сенсационным! Посреди сезона "Челси" был в крайне тяжелом положении, но назначил Томаса Тухеля главным тренером, а тому не понадобилось много времени на то, чтобы навести порядок. Аристократы в полуфинале красиво одолели "Реал", а в решающем матче оставили с носом "Манчестер Сити"

По ту сторону Атлантики – в Южной Америке – произошло уникальное событие. Впервые за последние 20 лет один клуб выиграл Кубок Либертадореса дважды подряд. Более того – ему это удалось в течение одного календарного года. "Палмейрас", за который выступают бывшие представители УПЛ Луис Адриано, Дуду и Виллиан, выиграл финал в начале 2021-го, а затем повторил свой успех уже в декабре. В обоих случаях были обыграны соотечественники – "Сантос" и "Фламенго"

Лето прошло под знаком турниров для сборных. Идем в хронологическом порядке. Сначала торжествовали аргентинцы, выигравшие Копа Америка впервые с 1993 года. Лионель Месси наконец-то завоевал свой большой трофей со сборной. Вдвое приятнее для фанатов аргентинской команды, что в финале была обыграна Бразилия

Параллельно проходил Евро-2020. В Старом свете всех удивили итальянцы – Скуадра Адзурра отошла от своего прагматичного стиля и покорила болельщиков вдохновением. Развязка была очень драматична – Италия победила Англию в серии пенальти

Олимпийские футбольные турниры не пользуются большой популярностью, но и здесь хватает красивых истории. В Токио торжествовала Бразилия, капитаном которой был 38-летний Дани Алвес

А вот у женщин победа досталась канадкам, обыгравшим по пенальти Швецию. На двух предыдущих Олимпиадах Канада финишировала с бронзой, а для шведок это второй подряд проигранный финал

Наконец-то уже осенью состоялся финал четырех Лиги Наций. Испания играла красиво, но класс игроков сборной Франции оказался выше. Эффектные голы Бензема и Мбаппе позволили трехцветным добавить в свою коллекцию еще один трофей

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