Динамо назвало лучшего игрока команды 2021 года

Завершилось голосование по определению лучшего футболиста " Динамо " в 2021 году.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч болельщиков, лучшим с показателем в ​​35% стал полузащитник Николай Шапаренко.

Вторым с показателем в 20% стал голкипер Георгий Бущан. Третьим стал полузащитник Виталий Буяльский с показателем в ​​15%.

Показатели других футболистов "Динамо" по итогам опроса распределились следующим образом:

Денис Гармаш – 11%

Виктор Цыганков – 9%

Виталий Миколенко – 6%

Илья Забарный – 3%

Сергей Сидорчук – 1%

Шапаренко провел плодотворный год, став одним из самых полезных игроков в "Динамо", а в футболке национальной сборной забил первый мяч – и сразу в ворота действующих чемпионов мира французов. Лучшим игроком "Динамо" Шапаренко был признан в сентябре, октябре и декабре.