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Динамо назвало лучшего игрока команды 2021 года

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

В голосовании болельщиков победил Николай Шапаренко

Динамо назвало лучшего игрока команды 2021 года

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Завершилось голосование по определению лучшего футболиста "Динамо" в 2021 году.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч болельщиков, лучшим с показателем в ​​35% стал полузащитник Николай Шапаренко.

Вторым с показателем в 20% стал голкипер Георгий Бущан. Третьим стал полузащитник Виталий Буяльский с показателем в ​​15%.

Показатели других футболистов "Динамо" по итогам опроса распределились следующим образом:

Денис Гармаш – 11%

Виктор Цыганков – 9%

Виталий Миколенко – 6%

Илья Забарный – 3%

Сергей Сидорчук – 1%

Шапаренко провел плодотворный год, став одним из самых полезных игроков в "Динамо", а в футболке национальной сборной забил первый мяч – и сразу в ворота действующих чемпионов мира французов. Лучшим игроком "Динамо" Шапаренко был признан в сентябре, октябре и декабре.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.12.2021 в 16:58
Такое себе, все причём!
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