Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо назвало лучшего игрока команды 2021 года
В голосовании болельщиков победил Николай Шапаренко
fcdynamo.kiev.ua
Завершилось голосование по определению лучшего футболиста "
По итогам опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч болельщиков, лучшим с показателем в 35% стал полузащитник Николай Шапаренко.
Вторым с показателем в 20% стал голкипер Георгий Бущан. Третьим стал полузащитник Виталий Буяльский с показателем в 15%.
Показатели других футболистов "Динамо" по итогам опроса распределились следующим образом:
Денис Гармаш – 11%
Виктор Цыганков – 9%
Виталий Миколенко – 6%
Илья Забарный – 3%
Сергей Сидорчук – 1%
Шапаренко провел плодотворный год, став одним из самых полезных игроков в "Динамо", а в футболке национальной сборной забил первый мяч – и сразу в ворота действующих чемпионов мира французов. Лучшим игроком "Динамо" Шапаренко был признан в сентябре, октябре и декабре.
Популярное сейчас
- Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера
- Металлист усилится 28-летним аргентинским опорником - источник
- Довбик: Меня могли убрать из сборной перед Евро-2020
- Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО