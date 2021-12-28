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Рыкун: Если бы нашему футболисту до 2014 года сказали, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся
Но хорошо ли это для развития игрока
Фото: fcdnipro.com
Экс-игрок харьковского "
– Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно... Это сейчас получается, что футболист в 20 лет только два матча сыграл – уже сразу команды европейские интересуются. Рано в такое время еще. Когда я играл, то у нас в Европе только Шевченко, Ребров играл, Воронин.
После того, что случилось в стране, футболисты начали играть в Бельгии, Польше, Венгрии Беларуси. Если бы все было нормально, как до 2014, то наши футболисты не ехали в Бельгию, Польшу, Венгрию. Ехали бы как раньше: в Германию, Англию. Я думаю, что если бы футболисту сказали до 2014 года, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся. Никто бы не поехал.
- У вас были предложения с Европы?
– Я этим не интересовался
- У вас не было и агента?
– Не было, а зачем? В футбол играл, да и все.
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