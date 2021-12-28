  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рыкун: Если бы нашему футболисту до 2014 года сказали, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рыкун: Если бы нашему футболисту до 2014 года сказали, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся

Премьер-лига
(1 голосов)

Но хорошо ли это для развития игрока

Рыкун: Если бы нашему футболисту до 2014 года сказали, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся

Фото: fcdnipro.com

Новина українською

Экс-игрок харьковского "Металлиста" Александр Рыкун рассказал, почему он не попробовал свои силы в европейских чемпионатах.

– Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно... Это сейчас получается, что футболист в 20 лет только два матча сыграл – уже сразу команды европейские интересуются. Рано в такое время еще. Когда я играл, то у нас в Европе только Шевченко, Ребров играл, Воронин.

После того, что случилось в стране, футболисты начали играть в Бельгии, Польше, Венгрии Беларуси. Если бы все было нормально, как до 2014, то наши футболисты не ехали в Бельгию, Польшу, Венгрию. Ехали бы как раньше: в Германию, Англию. Я думаю, что если бы футболисту сказали до 2014 года, что поедешь в Бельгию или Беларусь, то он бы смеялся. Никто бы не поехал.

- У вас были предложения с Европы?

– Я этим не интересовался

- У вас не было и агента?

– Не было, а зачем? В футбол играл, да и все.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Рыкун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PRESSING

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:24
Сайт дебильный, но на двух коментар заработал
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:24
Х
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 19:06
На 7мь частей разорвите одно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...