  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это лишь вопрос времени" - Олимпия обещает рассчитаться с Динамо по долгам за Дерлиса Гонсалеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это лишь вопрос времени" - Олимпия обещает рассчитаться с Динамо по долгам за Дерлиса Гонсалеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Парагвайский клуб говорит, что рассчитается с долгами

"Это лишь вопрос времени" - Олимпия обещает рассчитаться с Динамо по долгам за Дерлиса Гонсалеса

Новина українською

Руководство парагвайской "Олимпии" заявляет, что клуб все-таки выплатит "Динамо" долг по трансферу Дерлиса Гонсалеса, сумма которого составляет 5,5 миллионов долларов.

Как заявил менеджер клуба Альваро Бильбао, это лишь вопрос времени.

"Долг будет выплачен несмотря ни на что, это лишь вопрос времени", – сказал Бильбао.

Ранее сообщалось, что "Олимпия" планирует выплатить долг "Динамо" по Дерлису через депозит в швейцарском банке.

Также напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб долгое время не признавал долг (либо просто хотел затянуть время) и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Urbana 106.9 FM

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...