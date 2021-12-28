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"Это лишь вопрос времени" - Олимпия обещает рассчитаться с Динамо по долгам за Дерлиса Гонсалеса
Парагвайский клуб говорит, что рассчитается с долгами
Руководство парагвайской "Олимпии" заявляет, что клуб все-таки выплатит "
Как заявил менеджер клуба Альваро Бильбао, это лишь вопрос времени.
"Долг будет выплачен несмотря ни на что, это лишь вопрос времени", – сказал Бильбао.
Ранее сообщалось, что "Олимпия" планирует выплатить долг "Динамо" по Дерлису через депозит в швейцарском банке.
Также напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб долгое время не признавал долг (либо просто хотел затянуть время) и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.
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