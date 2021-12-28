"Это лишь вопрос времени" - Олимпия обещает рассчитаться с Динамо по долгам за Дерлиса Гонсалеса

Руководство парагвайской "Олимпии" заявляет, что клуб все-таки выплатит " Динамо " долг по трансферу Дерлиса Гонсалеса, сумма которого составляет 5,5 миллионов долларов.

Как заявил менеджер клуба Альваро Бильбао, это лишь вопрос времени.

"Долг будет выплачен несмотря ни на что, это лишь вопрос времени", – сказал Бильбао.

Ранее сообщалось, что "Олимпия" планирует выплатить долг "Динамо" по Дерлису через депозит в швейцарском банке.

Также напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб долгое время не признавал долг (либо просто хотел затянуть время) и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.