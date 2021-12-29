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Близниченко: Бартулович сделал предложение перейти в Ингулец
Футболист вернулся в Украину после выступлений за "Шериф"
facebook.com/FCInhulets
Новичок "Ингульца" Андрей Близниченко прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины после выступлений за молдавский "Шериф".
"Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с "Ингульцом".Многих знаю в этой команде, играл со многими.
Цели и задачи в "Ингульце"? Вернуть форму после долгой паузы, а клубу максимально помочь и выполнить поставленную задачу руководства. К сборам готов на 100 процентов, поэтому с нетерпением жду их начала.
Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. "Ингулец" сделал предложение, которое я принял", - сказал Близниченко.
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