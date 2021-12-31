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У Львова будет новый тренер вратарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хомутовский сменит Деонаса

У Львова будет новый тренер вратарей

Новина українською

Некоторые изменения произойдут на тренерском мостике "Львова".

По имеющейся информации, отвечавший за подготовку вратарей с 2020 года тренер Вадим Деонас покинет клуб.

Вакантную должность тренера вратарей может занять белорусский специалист Василий Хомутовский.

Также "Львов" рассматривает вариант с подписанием опытного вратаря солигорского "Шахтера" Александра Гутора.

Впрочем, тут многое связано с финансовыми вопросами, так как голкипер связан до 31 декабря 2022 года контрактом с "горняками", также львовскому клубу не по карману финансовые запросы белорусского голкипера.

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В статье: ФК Львов Александр Гутор
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