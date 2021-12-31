У Львова будет новый тренер вратарей

Некоторые изменения произойдут на тренерском мостике " Львова ".

По имеющейся информации, отвечавший за подготовку вратарей с 2020 года тренер Вадим Деонас покинет клуб.

Вакантную должность тренера вратарей может занять белорусский специалист Василий Хомутовский.

Также "Львов" рассматривает вариант с подписанием опытного вратаря солигорского "Шахтера" Александра Гутора.

Впрочем, тут многое связано с финансовыми вопросами, так как голкипер связан до 31 декабря 2022 года контрактом с "горняками", также львовскому клубу не по карману финансовые запросы белорусского голкипера.