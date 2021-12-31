Паст: Черноморец? Меня в Днепре-1 все устраивает

Голкипер " Днепра-1 " Евгений Паст прокомментировал свой возможный переход в одесский "Черноморец", информацию о чем ранее распространили СМИ.

"Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с "Днепром-1" еще на 1,5 года. Меня всё там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в "Черноморец", то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается", - отметил Паст.