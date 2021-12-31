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Паст: Черноморец? Меня в Днепре-1 все устраивает
Кипер не планирует менять клубную прописку
scdnipro1.com.ua
Голкипер "
"Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с "Днепром-1" еще на 1,5 года. Меня всё там устраивает.
Что касается якобы моего перехода в "Черноморец", то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается", - отметил Паст.
Напомним, что в одесском клубе Евгений Паст выступал с 2006-го по 2015-й годы, после чего в его карьере были кропивницкая "Звезда", черниговская "Десна" и "Днепр-1".
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