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Паст: Черноморец? Меня в Днепре-1 все устраивает

Премьер-лига
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Кипер не планирует менять клубную прописку

Паст: Черноморец? Меня в Днепре-1 все устраивает

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Паст прокомментировал свой возможный переход в одесский "Черноморец", информацию о чем ранее распространили СМИ.

"Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с "Днепром-1" еще на 1,5 года. Меня всё там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в "Черноморец", то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается", - отметил Паст.

Напомним, что в одесском клубе Евгений Паст выступал с 2006-го по 2015-й годы, после чего в его карьере были кропивницкая "Звезда", черниговская "Десна" и "Днепр-1".

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В статье: Евгений Паст Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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