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Экс-нападающий Ворсклы имеет предложения от клубов из трех стран
Игрок ищет достойные варианты
Фото: instagram.com/derin691
Александр Панков, агент нападающего "Ворсклы" Адеринсола Эсеола, прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры игрока:
"Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.
Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в "Кайрате", - сказал Панков.
Напомним, в прошлом сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" всего 23 минуты в УПЛ, выйдя на замену в двух поединках. Недавно стороны решили завершить сотрудничество досрочно.
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