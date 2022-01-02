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Экс-нападающий Ворсклы имеет предложения от клубов из трех стран

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок ищет достойные варианты

Экс-нападающий Ворсклы имеет предложения от клубов из трех стран

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Александр Панков, агент нападающего "Ворсклы" Адеринсола Эсеола, прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры игрока:

"Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в "Кайрате", - сказал Панков.

Напомним, в прошлом сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" всего 23 минуты в УПЛ, выйдя на замену в двух поединках. Недавно стороны решили завершить сотрудничество досрочно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Адеринсола Эсеола Александр Панков
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
02.01.2022 в 14:09
Хорошо себя в Ворскле показал,теперь на повышение пошел.Надеюсь никто его не подпишит.
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