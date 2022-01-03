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Журналист: Десна получит трансферный бан
Черниговский клуб не сможет подписать игроков зимой
Фото: ФК Десна
Черниговскую "Десну" ожидают проблемы в трансферный период.
Как сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, клуб получит запрет на регистрацию новых футболистов в качестве санкции за долги перед бывшим игроком – румыном Константином Димой.
"Подарок под елку: "Десна" получит трансферный бан за долги перед тем самым румыном, который ни разу за нее не сыграл да так и остался загадкой", – написал Франков.
22-летний защитник Константин Дима перешел в "Десну" в январе 2021 года из "Астры" за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговскую команду, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.
Напомним, на зимний перерыв "Десна" ушла на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.
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