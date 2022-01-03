Журналист: Десна получит трансферный бан

Черниговскую "Десну" ожидают проблемы в трансферный период.

Как сообщает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, клуб получит запрет на регистрацию новых футболистов в качестве санкции за долги перед бывшим игроком – румыном Константином Димой.

"Подарок под елку: "Десна" получит трансферный бан за долги перед тем самым румыном, который ни разу за нее не сыграл да так и остался загадкой", – написал Франков.

22-летний защитник Константин Дима перешел в "Десну" в январе 2021 года из "Астры" за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговскую команду, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.

Напомним, на зимний перерыв "Десна" ушла на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.