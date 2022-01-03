Аусси вернулся в Динамо из аренды в Беларуси

Защитник " Динамо " Алан Аусси по окончанию аренды в белорусском "Торпедо-БелАЗ", вернулся в киевский клуб.

В Жодино защитник провел полтора сезона, принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка Беларуси, а также в квалификации Лиги конференций. Отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что Аусси в 17-летнем возрасте перешел в "Динамо" из "Шахтера", однако за первую команду киевлян пока что не провел ни одного матча. Кроме "Торпедо-БелАЗ" Алан некоторое время также был в аренде в "Словане" из Либереца.