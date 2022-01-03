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Аусси вернулся в Динамо из аренды в Беларуси

Премьер-лига
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Алан 1,5 года провел в Торпедо-БелАЗ

Аусси вернулся в Динамо из аренды в Беларуси

torpedo-belaz.by

Новина українською

Защитник "Динамо" Алан Аусси по окончанию аренды в белорусском "Торпедо-БелАЗ", вернулся в киевский клуб.

В Жодино защитник провел полтора сезона, принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка Беларуси, а также в квалификации Лиги конференций. Отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что Аусси в 17-летнем возрасте перешел в "Динамо" из "Шахтера", однако за первую команду киевлян пока что не провел ни одного матча. Кроме "Торпедо-БелАЗ" Алан некоторое время также был в аренде в "Словане" из Либереца.

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
Торпедо-БЕЛАЗ

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