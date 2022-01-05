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Македонский легионер Мариуполя переехал в Венгрию

Премьер-лига
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Не стал своим в команде Остапа Маркевича

Македонский легионер Мариуполя переехал в Венгрию

фото - ФК "Маріуполь"

UA-Футбол
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В сентябре "Мариуполь" подписал двух легионеров – игрока сборной Северной Македонии Стефана Спировски и хорвата Петара Босанчича. Первый уже покинул команду.

О переходе Спировски на своем официальном сайте объявил венгерский клуб МТК (Будапешт), занимающий предпоследнее место в местном чемпионате.

Как указывает сайт Transfermarkt, Стефан сменил клуб на правах свободного агента.

31-летний Спировски сыграл за "Мариуполь" в семи матчах, в дебютном даже отличился голом, но затем только выходил на замену. В то же время в сборной Северной Македонии он является одним из основных игроков. На его счету уже 46 матчей в составе национальной команды (один гол).

Добавим, что, по информации СМИ, переход Спировски в "Мариуполь" был инициирован Дарио Срной.

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В статье: ФК Мариуполь МТК (Будапешт) Стефан Спировский
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