Македонский легионер Мариуполя переехал в Венгрию

В сентябре "Мариуполь" подписал двух легионеров – игрока сборной Северной Македонии Стефана Спировски и хорвата Петара Босанчича. Первый уже покинул команду.

О переходе Спировски на своем официальном сайте объявил венгерский клуб МТК (Будапешт), занимающий предпоследнее место в местном чемпионате.

Как указывает сайт Transfermarkt, Стефан сменил клуб на правах свободного агента.

31-летний Спировски сыграл за "Мариуполь" в семи матчах, в дебютном даже отличился голом, но затем только выходил на замену. В то же время в сборной Северной Македонии он является одним из основных игроков. На его счету уже 46 матчей в составе национальной команды (один гол).

Добавим, что, по информации СМИ, переход Спировски в "Мариуполь" был инициирован Дарио Срной.