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Цымбал: Хочется, чтобы Селезнев наконец-то побил рекорд и спокойно уже шел на заслуженный отдых
Пока что в Минае дела у Сели не клеятся
Фото: ФК Минай
Николай Цымбал, который некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера "
— Какая сейчас обстановка в команде? Слышал, что Евгений Селезнев плохо влияет на молодежь и разлагает дисциплину.
— Когда я был в первой команде, то он ничем не выделялся в плохую сторону. Вел себя, как и все наши футболисты. Много тренировался, даже больше, чем нужно было. В этом плане его нужно было постоянно сдерживать. Он всегда рвался в тренажерный зал и занимался дополнительно, делая иногда даже ненужную работу. Но это было от большого желания принести пользу команде.
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— Лично не видел, только в инстаграме смотрел (смеется).
— Ну а дедовщину Селезнев не устраивал?
— Сейчас я доступа к раздевалке не имею и ничего не могу сказать. При Кобине и мне дедовщины точно не было. Селезнев нормально общался с ребятами, давал советы и молодежь к нему тянулась. Женя не ставил себя выше других, ни на кого сверху вниз не смотрел.
— Селезнев мечтает побить рекорд УПЛ по голам, но в "Минае" забил всего лишь один гол. Что ему не хватает, чтобы улучшить результативность?
— Моменты у него есть практически в каждой игре, но не хватает реализации.
— Как думаете, получится ли у него в "Минае" осуществить свою мечту?
— Это будет зависеть от его реализации и доверия нового главного тренера. Я бы хотел, чтобы он наконец-то побил рекорд и спокойно уже шел на заслуженный отдых.
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