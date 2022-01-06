Цымбал: Хочется, чтобы Селезнев наконец-то побил рекорд и спокойно уже шел на заслуженный отдых

Николай Цымбал, который некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера " Миная ", рассказал о Евгении Селезневе.

— Какая сейчас обстановка в команде? Слышал, что Евгений Селезнев плохо влияет на молодежь и разлагает дисциплину.

— Когда я был в первой команде, то он ничем не выделялся в плохую сторону. Вел себя, как и все наши футболисты. Много тренировался, даже больше, чем нужно было. В этом плане его нужно было постоянно сдерживать. Он всегда рвался в тренажерный зал и занимался дополнительно, делая иногда даже ненужную работу. Но это было от большого желания принести пользу команде.

— Занимался боксом , наверное?

— Лично не видел, только в инстаграме смотрел (смеется).

— Ну а дедовщину Селезнев не устраивал?

— Сейчас я доступа к раздевалке не имею и ничего не могу сказать. При Кобине и мне дедовщины точно не было. Селезнев нормально общался с ребятами, давал советы и молодежь к нему тянулась. Женя не ставил себя выше других, ни на кого сверху вниз не смотрел.

— Селезнев мечтает побить рекорд УПЛ по голам, но в "Минае" забил всего лишь один гол. Что ему не хватает, чтобы улучшить результативность?

— Моменты у него есть практически в каждой игре, но не хватает реализации.

— Как думаете, получится ли у него в "Минае" осуществить свою мечту?

— Это будет зависеть от его реализации и доверия нового главного тренера. Я бы хотел, чтобы он наконец-то побил рекорд и спокойно уже шел на заслуженный отдых.