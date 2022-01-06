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Шевченко: Миранчук? Я только указываю позицию, выбор делает руководство клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Николаевич высказался о трансферной кампании Дженоа

Шевченко: Миранчук? Я только указываю позицию, выбор делает руководство клуба

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба.

"Я работаю с игроками, которые у меня есть, и я доволен их отношением ко мне. Трансферы зависят от руководства клуба.

Миранчук? Я только указываю позицию своему спортивному директору, выбор делает он и президент клуба", - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хотел бы видеть российского хавбека в своем клубе на правах аренды.

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В статье: Андрей Шевченко Алексей Миранчук Дженоа (Генуя)
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Источник:
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