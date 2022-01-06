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Шевченко: Миранчук? Я только указываю позицию, выбор делает руководство клуба
Андрей Николаевич высказался о трансферной кампании Дженоа
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "
"Я работаю с игроками, которые у меня есть, и я доволен их отношением ко мне. Трансферы зависят от руководства клуба.
Миранчук? Я только указываю позицию своему спортивному директору, выбор делает он и президент клуба", - сказал Шевченко.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хотел бы видеть российского хавбека в своем клубе на правах аренды.
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Источник:tuttomercatoweb
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