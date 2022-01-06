Шевченко: Миранчук? Я только указываю позицию, выбор делает руководство клуба

Главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба.

"Я работаю с игроками, которые у меня есть, и я доволен их отношением ко мне. Трансферы зависят от руководства клуба.

Миранчук? Я только указываю позицию своему спортивному директору, выбор делает он и президент клуба", - сказал Шевченко.