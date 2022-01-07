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Кривенцов: Мы много трудимся на тренировках, но у нас нет сыгранности

Премьер-лига
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Харьковчане занимают 10-е место в турнирной таблицы УПЛ

Кривенцов: Мы много трудимся на тренировках, но у нас нет сыгранности

фото - Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подвел итоги выступления команды в первой части сезона УПЛ.

— Первую часть сезона "Металлист 1925" завершил на 10-м месте. В активе команды 19 очков. А что стоит за этими цифрами?

— Это были очень тяжелые шесть месяцев для нашего клуба. Травмы нам очень досаждали. В начале сезона получил травму наш основной правый защитник Жичиков. Мы пробовали на этом месте и Фабиньо, и Шершня, и Ермакова – не хватает у них креатива в атаке. Не получили мы то, что хотели на правом фланге обороны. Была травма у Дмитренко – перспективного молодого футболиста, и опытного Ткачука.

В конце лета мы рискнули и пригласили опытного грузинского игрока Квирквелию. Но Соломон много пропустил и объективно не был в оптимальной форме. Выбора у нас не было.

Вроде бы ты готовишься к определенному поединку, рассчитываешь на ребят, но потом травмы у Голодюка, Батюшина, Русина – и все нужно перекраивать. Приходилось на каждую встречу затыкать дыры. Очень страдала наша игра, командное взаимопонимание. Мы находимся на 10-м месте сейчас. Это нехороший показатель для меня. Я воспитанник – донецкого "Шахтера" и привык бороться за другие места. Даже 5-6 место – не лучший показатель в таблице. Мы много трудимся на тренировках, но нет у нас сыгранности по причинам, которые я озвучил.

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— В первые трех турах "Металлист 1925" набрал 6 очков. Казалось, что все у Вас пойдет, как по маслу…

— Да, но вы видели наш календарь. Потом мы потерпели 4 поражения подряд, но смотрелись мы, в целом, неплохо. Вспоминаю, как некстати пропустили гол от горняков после углового. В Полтаве Батюшин не реализовал пенальти при счете 0:1. С "Днепром-1" мы выигрывали в счете, но пропустили дважды в концовке матча. "Лишь Динамо" нас переиграло, - сказал Кривенцов.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
SportArena

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