Защитник Шахтера перейдет в одесский Черноморец

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в ближайшее время перейдет в "Черноморец". Об этом сообщает FootBoom.

Детали возможного перехода 28-летнего футболиста не называются.

В первой части сезона Болбат выступал на правах аренды за "Десну". Ранее сообщалось, что черниговский клуб намерен продлить арендное соглашение.

Напомним, в нынешнем сезоне Болбат в составе "северян" провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.