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Защитник Шахтера перейдет в одесский Черноморец
Первую часть сезона он провел в аренде в другом клубе УПЛ
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в ближайшее время перейдет в "Черноморец". Об этом сообщает FootBoom.
Детали возможного перехода 28-летнего футболиста не называются.
В первой части сезона Болбат выступал на правах аренды за "Десну". Ранее сообщалось, что черниговский клуб намерен продлить арендное соглашение.
Напомним, в нынешнем сезоне Болбат в составе "северян" провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.
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Источник:FootBoom
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Комментарии (6)
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