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Защитник Шахтера перейдет в одесский Черноморец

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первую часть сезона он провел в аренде в другом клубе УПЛ

Защитник Шахтера перейдет в одесский Черноморец

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в ближайшее время перейдет в "Черноморец". Об этом сообщает FootBoom.

Детали возможного перехода 28-летнего футболиста не называются.

В первой части сезона Болбат выступал на правах аренды за "Десну". Ранее сообщалось, что черниговский клуб намерен продлить арендное соглашение.

Напомним, в нынешнем сезоне Болбат в составе "северян" провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Сергей Болбат
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (6)
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Ракицкий (Питер)
07.01.2022 в 12:47
Лучше бы в Мариуполь.Збитый летчик
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.01.2022 в 12:37
Черноморец! С возрождением!!!!!
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0
Бутига (Чернигов)
07.01.2022 в 12:20
Как только дело доходит до штрафной - его КПД стремится к нулю. Если тренер сможет правильно использовать сильные стороны(старательность, дриблинг, быстрый бег), то Болбат будет усилением.
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Kela (Одесса)
07.01.2022 в 10:44
аренда или контракт?
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килия12 (Одесса)
07.01.2022 в 12:45
он свободный агент,явно контракт
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satellite (Харьков)
07.01.2022 в 10:16
Болбат,будет усилением для Моряков!!!
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+2
0


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