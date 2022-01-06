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Цитаишвили зимой вернется в Черноморец, Авагимян покинет клуб
Гио остается, Артур уходит
Породко Роман/Спортивка
Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который осеннюю часть сезона провел в аренде в "
Футболист во время весенней паузы вернулся в Киев, однако скоро снова отправится в расположение одесской команды.
Ранее сообщалось, что на 21-летнего исполнителя претендовал "Слован" из Братиславы, но
А вот вингер"Черноморца" Артур Авагимян зимой все-таки покинет одесский клуб.
Об этом СМИ писали и раньше, и скоро об уходе футболиста будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что Авагимян ведет переговоры с "Александрией".
Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний Цитаишвили провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол.
В свою очередь, 24-летний Авагимян в нынешнем сезоне провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 5 голов и сделал два ассиста.
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