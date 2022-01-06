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Цитаишвили зимой вернется в Черноморец, Авагимян покинет клуб

Премьер-лига
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Гио остается, Артур уходит

Цитаишвили зимой вернется в Черноморец, Авагимян покинет клуб

Породко Роман/Спортивка

Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который осеннюю часть сезона провел в аренде в "Черноморце", и весной будет играть за одесситов, сообщает FootBoom.

Футболист во время весенней паузы вернулся в Киев, однако скоро снова отправится в расположение одесской команды.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего исполнителя претендовал "Слован" из Братиславы, но киевляне ответили отказом на предложение словаков.

А вот вингер"Черноморца" Артур Авагимян зимой все-таки покинет одесский клуб.

Об этом СМИ писали и раньше, и скоро об уходе футболиста будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что Авагимян ведет переговоры с "Александрией".

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний Цитаишвили провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол.

В свою очередь, 24-летний Авагимян в нынешнем сезоне провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 5 голов и сделал два ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Георгий Цитаишвили Артур Авагимян
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Источник:
footboom

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