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Заря намерена арендовать украинского защитника, ранее выступавшего в РПЛ
Защитник вернется в Украину
Украинский защитник "АЕКа" Олег Данченко попал в сферу интересов луганской "Зари".
Как сообщает sport24.gr, луганчане хотят арендовать 27-летнего защитника на 18 месяцев с правом выкупа. Сделка еще не завершена, однако она находится пока на завершающей стадии. Интересно, что в этом сезоне украинец не провел ни одного официального матча за клуб из Афин.
Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий. На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".
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