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Заря намерена арендовать украинского защитника, ранее выступавшего в РПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник вернется в Украину

Заря намерена арендовать украинского защитника, ранее выступавшего в РПЛ

Новина українською

Украинский защитник "АЕКа" Олег Данченко попал в сферу интересов луганской "Зари".

Как сообщает sport24.gr, луганчане хотят арендовать 27-летнего защитника на 18 месяцев с правом выкупа. Сделка еще не завершена, однако она находится пока на завершающей стадии. Интересно, что в этом сезоне украинец не провел ни одного официального матча за клуб из Афин.

Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий. На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Олег Данченко
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Источник:
sport24.gr

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
07.01.2022 в 15:42
А зачем он нужен?В УГПЛ будет играть всякое дно?
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