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Президент Десны: Если не сможем урегулировать вопрос с долгами, то до конца года будем играть в том составе, который есть
В Десне заявляют, что готовы рассчитаться с долгами
Президент "
"Мы не готовы обсуждать решение УЕФА, оно верное. Мы готовы урегулировать этот вопрос в той сумме, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату, хотя он приехал к нам и на футбольное поле не выходил.
Он набрал вес, были большие проблемы с игроком, но этого никто рассматривать не будет. Мы готовы платить ту зарплату, которую должны. Но если футболист не захочет урегулировать этот вопрос, мы не сможем этого сделать. Значит, до конца года будем играть в том составе, который есть.
Футболист с нами не общается. Если с его стороны появится представитель, адвокат, значит мы урегулируем вопрос завтра", — сказал Левин.
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