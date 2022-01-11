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Опорник Миная перешел в венгерский Гонвед
Александр Петрусенко попробует свои силы в венгерской лиге
honvedfc.hu
Венгерский "Гонвед" объявил о подписании украинского опорного полузащитника "
Контракт с 23-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.
"На этой позиции мы определенно хотели расширить наши возможности. Петрусенко был постоянным игроком своей предыдущей команды, но он также хочет проявить себя в венгерской лиге", - сказал исполнительный директор "Гонведа" Габор Кун.
Петрусенко является воспитанником академии киевского "Динамо". До "Миная" поиграл в "Горняке-Спорт". В нынешнем сезоне за "Минай" провел 19 поединков без результативных действий.
Также отметим, что на данный момент "Гонвед" идет на 8-м месте в чемпионате Венгрии.
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