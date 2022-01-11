Опорник Миная перешел в венгерский Гонвед

Венгерский "Гонвед" объявил о подписании украинского опорного полузащитника " Миная " Александра Петрусенко.

Контракт с 23-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.

"На этой позиции мы определенно хотели расширить наши возможности. Петрусенко был постоянным игроком своей предыдущей команды, но он также хочет проявить себя в венгерской лиге", - сказал исполнительный директор "Гонведа" Габор Кун.

Петрусенко является воспитанником академии киевского "Динамо". До "Миная" поиграл в "Горняке-Спорт". В нынешнем сезоне за "Минай" провел 19 поединков без результативных действий.

Также отметим, что на данный момент "Гонвед" идет на 8-м месте в чемпионате Венгрии.