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Опорник Миная перешел в венгерский Гонвед

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Петрусенко попробует свои силы в венгерской лиге

Опорник Миная перешел в венгерский Гонвед

honvedfc.hu

Новина українською

Венгерский "Гонвед" объявил о подписании украинского опорного полузащитника "Миная" Александра Петрусенко.

Контракт с 23-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления.

"На этой позиции мы определенно хотели расширить наши возможности. Петрусенко был постоянным игроком своей предыдущей команды, но он также хочет проявить себя в венгерской лиге", - сказал исполнительный директор "Гонведа" Габор Кун.

Петрусенко является воспитанником академии киевского "Динамо". До "Миная" поиграл в "Горняке-Спорт". В нынешнем сезоне за "Минай" провел 19 поединков без результативных действий.

Также отметим, что на данный момент "Гонвед" идет на 8-м месте в чемпионате Венгрии.

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В статье: Гонвед (Будапешт) ФК Минай Александр Петрусенко
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Источник:
Гонвед

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