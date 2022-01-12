Черноморец объявил о подписании контракта с экс-защитником Десны

"Черноморец" продолжает работать над комплектацией состава к весенней части чемпионата. На этот раз новичком одесского клуба стал 29-летний Артем Сухоцкий, который может сыграть как на левом фланге, так и в центре защиты.

Детали сделки не сообщаются.

Сухоцкий является воспитанником киевского "Динамо". Последним клубом Артема была черниговская "Десна", которую он покинул летом 2021 года. Также защитник в Украине выступал за луганскую "Зарю" и "Александрию".

Успешной была европейская карьера новичка одесситов. В составе братиславского "Слована" Артем - чемпион и обладатель кубка Словакии. На его счету три гола и девять ассистов в 51 матче.

Также в составе "Зари" и "Слована" Сухоцкий - участник групповой стадии Лиги Европы.