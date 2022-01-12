Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец объявил о подписании контракта с экс-защитником Десны
Очередной новичок одесского клубу
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" продолжает работать над комплектацией состава к весенней части чемпионата. На этот раз новичком одесского клуба стал 29-летний Артем Сухоцкий, который может сыграть как на левом фланге, так и в центре защиты.
Детали сделки не сообщаются.
Сухоцкий является воспитанником киевского "Динамо". Последним клубом Артема была черниговская "Десна", которую он покинул летом 2021 года. Также защитник в Украине выступал за луганскую "Зарю" и "Александрию".
Успешной была европейская карьера новичка одесситов. В составе братиславского "Слована" Артем - чемпион и обладатель кубка Словакии. На его счету три гола и девять ассистов в 51 матче.
Также в составе "Зари" и "Слована" Сухоцкий - участник групповой стадии Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Халл и Андерлехт предлагают за Аллахьяра 5 млн евро. Шахтер также делал запрос по игроку
- Спортдир Десны Мельник: 16 января Калитвинцев должен быть в расположении нашего клуба
- Директор Александрии: Юридические моменты с Калитвинцевым должна решить Десна. Мы не имеем к этому отношения
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни