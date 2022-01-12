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Экс-лидер Зари не входит в сферу интересов Шахтера - СМИ
Форвард интересен "Андерлехту" и "Халл Сити"
Фото: ФК Заря Луганск
Турецкий "Фенербахче" в нынешнее трансферное окно намерен оформить трансфер в другой клуб иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша, который последние полтора года провел в аренде в луганской "Заре".
По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, поскольку "Заря" не потянула трансферную стоимость Сайядманеша в 5 миллионов евро, на футболиста появились покупатели в лице "Андерлехта", "Халл Сити" и донецкого "Шахтера".
Однако, как сообщает Meta-ratings.com.ua, в трансферные планы донецкого клуба иранец не входит. Имя "Шахтера" используется, чтобы главный претендент на футболиста — бельгийский "Андерлехт", ускорил переговорный процесс и принял решение о покупке Аллахьяра у "Фенербахче".
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