Экс-лидер Зари не входит в сферу интересов Шахтера - СМИ

Турецкий "Фенербахче" в нынешнее трансферное окно намерен оформить трансфер в другой клуб иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша, который последние полтора года провел в аренде в луганской "Заре".

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, поскольку "Заря" не потянула трансферную стоимость Сайядманеша в 5 миллионов евро, на футболиста появились покупатели в лице "Андерлехта", "Халл Сити" и донецкого "Шахтера".

Однако, как сообщает Meta-ratings.com.ua, в трансферные планы донецкого клуба иранец не входит. Имя "Шахтера" используется, чтобы главный претендент на футболиста — бельгийский "Андерлехт", ускорил переговорный процесс и принял решение о покупке Аллахьяра у "Фенербахче".