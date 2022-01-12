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Хацкевич: После матча с Лацио Индзаги интересовался Цыганковым

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о поединке 1/8 финала Лиги Европы 2018 года

Хацкевич: После матча с Лацио Индзаги интересовался Цыганковым

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о лидере "бело-синих" Викторе Цыганкове и сообщил, что в 2018 году украинцем интересовался наставник "Лацио" Симоне Индзаги.

Много говорят о трансфере Вити Цыганкова, но пока без конкретики. Когда есть спрос, то футболист сам решает, принимать ли такой шаг. С Миколенко совпало всё: желание футболиста, возможность "Динамо" заработать и достойное предложение "Эвертона". К тому же, "Динамо" хочет показать, что умеет выгодно продавать игроков, ведь с момента трансфера Ярмоленко прошло уже длительное время.

Это направление уже дает миллионные финансовые дивиденды, а также имиджевые плюсы для "Динамо" (Киев). Работа ведется, начиная с академии. Нельзя сказать, что Миколенко дебютировал при Хацкевиче, а был продан при Мистере. Здесь заслуживают похвалы все тренеры, особенно детские. Они должны получить достойную премию за воспитание Миколенко.

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— Был ли интерес к Вашим подопечным от европейских клубов, когда Вы возглавляли "Динамо"?

— Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с "Лацио" в Риме (1/8 Лиги Европы - прим.). Мы с ним стояли и разговаривали после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от "Лацио" по Цыганкову, я не знаю.

Сейчас у футболистов больше возможностей. У них есть агенты, сначала могут обращаться к ним, а потом уже в клуб. Думаю, предложения были.

— Цыганкову уже пора уходить из "Динамо"?

— У Вити футбольная семья, его отец бывший футболист. Уверен, у них есть амбиции цель — уехать в европейский чемпионат. Все зависит от предложений, - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Лацио (Рим) Виктор Цыганков
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Источник:
fanday

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