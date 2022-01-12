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Трабзонспор вернулся к варианту с подписанием Довбика
У лидера турецкого чемпионата из-за травмы вылетел один из основных форвардов
Фото: СК Днепр-1
Турецкий "Трабзонспор", вернулся к варианту с подписанием форварда "
Турецкий клуб активизировался в данном вопросе из-за травмы форварда Джанини, который пропустит 1-2 месяца.
Отмечается, что "Трабзонспор", хочет арендовать 24-летнего нападающего до конца сезона с обязательным выкупом.
Напомним, что турки уже пытались оформить переход нападающего "Днепра-1" летом 2021-го, и это подтверждал почетный президент клуба Юрий Береза.
Также отметим, что "Трабзонспор" после 20 туров в местном чемпионате лидирует с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.
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