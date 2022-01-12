Трабзонспор вернулся к варианту с подписанием Довбика

Турецкий "Трабзонспор", вернулся к варианту с подписанием форварда " Днепра-1 " Артема Довбика, сообщает Gunebakis.

Турецкий клуб активизировался в данном вопросе из-за травмы форварда Джанини, который пропустит 1-2 месяца.

Отмечается, что "Трабзонспор", хочет арендовать 24-летнего нападающего до конца сезона с обязательным выкупом.

Напомним, что турки уже пытались оформить переход нападающего "Днепра-1" летом 2021-го, и это подтверждал почетный президент клуба Юрий Береза.

Также отметим, что "Трабзонспор" после 20 туров в местном чемпионате лидирует с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.