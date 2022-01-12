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Трабзонспор вернулся к варианту с подписанием Довбика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У лидера турецкого чемпионата из-за травмы вылетел один из основных форвардов

Трабзонспор вернулся к варианту с подписанием Довбика

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", вернулся к варианту с подписанием форварда "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает Gunebakis.

Турецкий клуб активизировался в данном вопросе из-за травмы форварда Джанини, который пропустит 1-2 месяца.

Отмечается, что "Трабзонспор", хочет арендовать 24-летнего нападающего до конца сезона с обязательным выкупом.

Напомним, что турки уже пытались оформить переход нападающего "Днепра-1" летом 2021-го, и это подтверждал почетный президент клуба Юрий Береза.

Также отметим, что "Трабзонспор" после 20 туров в местном чемпионате лидирует с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Gunebakis

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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
12.01.2022 в 20:06
Лучше уж в Бельгию, а после неё уже в топ чемпионат.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 19:50
Не тема!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.01.2022 в 19:50
это он про такую "европу" говорил? ну-ну...
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аалекс ( Крым)
12.01.2022 в 19:43
Пора учить турецкий. Клуб, конечно же сильный, но чемпионат не слишком престижный. Может все таки стоит подождать, когда из топ-5 приглашение будет.
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