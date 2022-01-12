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Президент Десны: Произошел казус. Считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас в клубе 16 января
История продолжает развиваться
fco.com.ua
Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о
"Он является членом нашего клуба. Мы обратились к "Александрии" и Калитвинцеву, чтобы они разъяснили эту ситуацию: почему они подписали контракт без участия "Десны", если игрок не является свободным агентом?
Необходимо узнать позицию "Александрии". Знаете, входить в конфликт проще всего – выходить сложно, поэтому необходимо искать всегда компромисс. Нам нужно понимание, почему "Александрия" сделала такой шаг, зная, что он футболист нашего клуба?
При переходе из клуба в клуб, один должен заплатить другому – для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Футболист может переходить самостоятельно, являясь свободным агентом.
В данном случае произошел казус, в котором мы сейчас разбираемся. Мы считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас на тренировке 16 января", – сказал Левин.
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