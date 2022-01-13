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Антонов: Григорчук – главный тренер в моей карьере

Премьер-лига
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Экс-игрок вспомнил выступления под руководством Григорчука

Антонов: Григорчук – главный тренер в моей карьере

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

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Бывший форвард "Черноморца" Алексей Антонов рассказал о работе под руководством Романа Григорчука. Сейчас Антонов входит в тренерский штаб одесской команды.

"Я бы не сказал, что Григорчук суров. Наверное, жесткий, но справедливый. Например, мне говорить, а Фонтанелло или другому легионеру ничего не сказать. Он мог одну теорию вообще полностью мне посвятить, образно говоря.

Идет разбор игры. Мы могли победить, а он мне кучу моментов нарежет, показать и час на меня кричать, почему так.

Я потом у Григорчука спрашивал уже позже: "Почему именно я?".Он сказал: "Я видел, что ты можешь больше забивать, независимо от соперника". Ему нравилось, что он все время потратил на меня, а я докажу на тренировке, что я неправ. Григорчук – главный тренер в моей карьере", - сказал Антонов.

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В статье: Алексей Антонов Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

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