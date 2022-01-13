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Бразильские СМИ назвали дату приезда Нереса в Украину

Премьер-лига
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24-летний вингер вскоре станет игроком "Шахтера"

Бразильские СМИ назвали дату приезда Нереса в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Аякса" Давид Нерес прибудет в Украину уже сегодня, 13 января, чтобы завершить переход в "Шахтер". Об этом пишет бразильский журналист Марсело Хазан в своме Twitter.

Ранее источники сообщали, что донецкий клуб заплатит за игрока 18 млн евро, а контракт 24-летнего бразильца будет рассчитан до 2026 года.

"Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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