Бразильские СМИ назвали дату приезда Нереса в Украину

Вингер "Аякса" Давид Нерес прибудет в Украину уже сегодня, 13 января, чтобы завершить переход в "Шахтер". Об этом пишет бразильский журналист Марсело Хазан в своме Twitter.

Ранее источники сообщали, что донецкий клуб заплатит за игрока 18 млн евро, а контракт 24-летнего бразильца будет рассчитан до 2026 года.

"Аякс" подписал парня зимой 2017 года за 22 млн евро у "Сан-Паулу." С того момента Нерес сыграл за амстердамский клуб 180 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 41 ассист.