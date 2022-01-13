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Полузащитник Руха: Будут непростые сборы, но их нужно пережить
Львовяне начали подготовку к весенней части сезона
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Марко Сапуга поделился впечатлениями после первой тренировки в новом году.
"Все ребята очень рады видеть друг друга. Уже соскучились по футболу, по тренировочному процессу. В хорошем настроении провели первую тренировку. Было много эмоций. Все супер.
Во время отпуска поддерживал форму, ходил в тренажерный зал. Работал для того, чтобы быть готовым к сборам. Но, как говорится, все только начинается. Приятно, что чувствую себя своим в основной команде. Поэтому работаю с большим удовольствием.
Это будут точно непростые сборы, но их нужно пережить, ведь мы закладываем фундамент наших физических кондиций", - приводит слова Сапуги официальный сайт клуба.
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